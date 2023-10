Lars Leeftink

Zaterdag 21 oktober 2023 01:51 - Laatste update: 01:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vrijdag veroverde Charles Leclerc pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, terwijl Max Verstappen het moest doen met een zesde plaats. Sergio Pérez kreeg, zo zijn de geruchten, een ultimatum voor de rest van het seizoen, George Russell was kritisch op de geldboete die de coureurs vanaf nu kunnen krijgen van de FIA en Lewis Hamilton sprak zich uit over de situatie in het Midden-Oosten, waar Israël en Hamas betrokken zijn bij een conflict. Dit is de GPFans Recap van 20 oktober.

Leclerc pakt pole in Austin na track limit Verstappen, Nederlander zesde

Charles Leclerc veroverde vrijdagavond pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten nadat Max Verstappen in sector drie tijdens zijn laatste run in Q3 over de baanlimiet ging en daardoor zijn ronde als ongeldig verklaard zag worden. Daardoor zakte de Nederlander van P1 naar P6. Lando Norris werd tweede, Lewis Hamilton derde. De samenvatting lezen? Klik hier!

Russell: 'Er is wereldwijd veel armoede, hoe kan een federatie dan boetes van 1 miljoen verzinnen?'

George Russell, bezig aan zijn tweede seizoen als coureur van Mercedes, begrijpt niet veel van de beslissing van de FIA om de maximale boete die een coureur opgelegd kan krijgen, te verhogen tot één miljoen euro. De Mercedes-coureur kwam met een opvallende vergelijking om zijn punt te maken. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen en collega's reageren op nieuwe boetes: "Als aanraken achtervleugel al €50.000 kost..."

De aankondiging van de FIA, de maximale boete die uitgedeeld kan worden aan coureurs wordt verhoogd van 250.000 euro naar 1.000.000 euro, heeft veel reacties opgeleverd. De rijders zelf weten niet zo goed wat ze van de straf moeten vinden, maar nemen ook niet de kritische houding van Russell aan. Meer lezen? Klik hier!

'Pérez krijgt ultimatum Red Bull: nieuwe teamgenoot Verstappen 2024 staat al klaar'

Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, die al het hele seizoen onder druk staat, heeft een ultimatum gekregen richting het einde van het seizoen. De Mexicaan heeft de opdracht gekregen om zijn stoeltje naast Max Verstappen te behouden door P2 in het kampioenschap tijdens de komende vijf races veilig te stellen. Lukt dit niet, dan staat zijn vervanger voor 2024 al klaar. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton spreekt zich uit over situatie Israël en Palestina

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, is vaak ook bezig met de actualiteit in de wereld. De Brit heeft zich nu ook uitgesproken over de huidige situatie in Israël en Palestina. Waar de afgelopen weken regelmatig sporters op hun vingers werden getikt na berichten over de oorlog, blijft de Brit diplomatiek. Meer lezen? Klik hier!