Jeen Grievink

Zaterdag 21 oktober 2023 00:01 - Laatste update: 00:09

Charles Leclerc heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten tijdens een zinderende kwalificatie. De Ferrari-coureur leek verslagen te worden door Max Verstappen, maar de Nederlander zag zijn tijd weggenomen worden vanwege track limits. Verstappen werd zodoende slechts zesde.

Bij een buitentemperatuur van maar liefst 36 graden Celsius ging de kwalificatie in Austin van start. In de beginfase zagen we diverse coureurs van stuivertje wisselen met betrekking tot de snelste tijd. Verstappen ging even aan kop, maar zag vervolgens Hülkenberg aan hem onderdoor gaan. Daarna was het Gasly die namens Alpine de snelste tijd overnam. Verstappen kreeg dan ook van zijn engineer te horen dat de door hem gezette tijd mogelijk niet genoeg zou zijn om Q2 te bereiken. De wereldkampioen moest dan ook nog een keer aan de bak. Ook omdat hij zichzelf verder zag terugzakken op de tijdenlijst toen beide Ferrari's naar de eerste twee posities gingen. Verstappen herpakte zich echter al snel en nam de eerste tijd weer over met een ruime voorsprong.

Q1

Vervolgens was het de beurt aan Hamilton om z'n tanden te laten zien. De Mercedes-kopman ging naar de snelste tijd, op ruim twee tienden van Verstappen. Ook Norris ging aan de Nederlander voorbij. Het gevaar bevond zich echter achterin het veld, want een plek bij de laatste vijftien was de inzet. Een flinke teleurstelling was er uiteindelijk voor de teams van Williams en Aston Martin. Zij zagen beide auto's sneuvelen in Q1. Ook Hülkenberg, die aan het begin van de sessie nog heel even bovenaan stond, redde het niet.

Q2

In de tweede sessie leek het vooral billenknijpen te worden voor Norris, die lange tijd als enige coureur geen geldige tijd op de klokken had staan. Terwijl Verstappen aan kop ging, moest de Brit flink aan de bak. Datzelfde gold voor Ricciardo, Magnussen, Zhou en Sainz, die buiten de top tien vielen zo ongeveer halverwege de sessie. In de tussentijd werd de snelste tijd van Verstappen overgenomen door Leclerc, met een minimaal verschil. Pérez zat met plek tien op de wip, maar ging met hakken over de sloot door naar Q3. Wie het niet wisten te redden waren Tsunoda, Zhou, Bottas, Magnussen en Ricciardo.

Q3

Verstappen ging naar een 1:35.081 in zijn eerste vliegende ronde. Leclerc dook daar onderdoor met een 1:34.829 en ook Hamilton bleek sneller, dus moest Verstappen nog een keer aan de bak. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de Nederlander maakte een klein foutje in de eerste sector van zijn tweede ronde. En dat terwijl Leclerc zijn tijd vast scherper zette richting een 1:34.723. Verstappen zette daar toch een nipt snellere tijd tegenover, maar raakte zijn tijd kwijt vanwege track limits. Zodoende ging de pole richting Leclerc, gevolgd door Norris en Hamilton. Verstappen bleef uiteindelijk steken op plek zes.