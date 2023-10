Jan Bolscher

George Russell kan zich niet vinden in de beslissing van de FIA om de maximale boete die een coureur opgelegd kan krijgen, te verhogen tot één miljoen euro. De Mercedes-coureur heeft het idee dat die bedragen uit de lucht gegrepen zijn.

De FIA bracht afgelopen donderdag de beslissingen naar buiten die zijn genomen tijdens de derde bijeenkomst van de World Motor Sport Council dit jaar. Veruit de meest opvallende genomen beslissing, is dat stewards in de Formule 1 vanaf nu boetes tot één miljoen euro op mogen leggen. Dit bedrag lag jarenlang op 250.000 euro, maar dit was volgens het motorsportorgaan niet langer in lijn met de behoeften van de motorsport. Vrijwel alle coureurs hebben verbaasd op het nieuws gereageerd. Zo vroeg Max Verstappen zich hardop af wat voor overtreding begaan moet worden om een dergelijke straf te krijgen, terwijl Kevin Magnussen op liet tekenen dat hij spoorloos zal verdwijnen als hij een miljoen moet aftikken.

25 procent van de grid in de min

George Russell sluit zich bij zijn collega's aan: "Het is knap belachelijk dat een coureur een boete van één miljoen euro kan krijgen. In mijn eerste jaar in de Formule 1 verdiende ik in de vijf cijfers, terwijl ik in de zes cijfers verloor vanwege het betalen van mijn trainer, het betalen voor vluchten en het betalen voor een assistent", wordt hij geciteerd door Motorsport.com. "Dat is waarschijnlijk het geval voor 25 procent van de grid."

Uit de lucht gegrepen

De Mercedes-coureur vervolgt: "We doen waar we van houden, dus we klagen daar niet over. Maar als je een coureur in zijn eerste jaar neemt die aan het eind van het seizoen waarschijnlijk 100.000 euro in de min staat vanwege investeringen die hij móét doen, en je legt hem een boete op van een miljoen. Wat gebeurt er dan?" Russell vertelt dat de coureurs transparantie willen over waar deze bedragen naartoe gaan. Dit zouden ze al eerder bij de FIA hebben neergelegd, maar een reactie bleef uit. "Het voelt alsof die getallen uit de lucht gegrepen zijn. Er zijn zoveel globale problemen en er is wereldwijd veel armoede. Hoe kan een federatie dan zomaar boetes van zes of zeven cijfers verzinnen?"