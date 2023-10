Jordy Stuivenberg

Vrijdag 20 oktober 2023 09:05 - Laatste update: 09:07

De FIA heeft aangekondigd dat de maximale boete die uitgedeeld kan worden aan coureurs verhoogd wordt van 250.000 euro naar 1.000.000 euro. De rijders zelf reageren nogal lacherig op de aankondiging, zo bleek tijdens de persconferentie in Austin.

Wat de FIA precies van plan is, blijft nog een beetje onduidelijk, maar feit is wel dat de coureurs voortaan een geldboete kunnen krijgen die liefst vier keer hoger is dan voorheen. Aan welk vergrijp de maximale geldboete gekoppeld is, weten ook de coureurs zelf niet. "Ik zou wel willen weten om welke overtreding het gaat voor een miljoen", reageert Max Verstappen bijvoorbeeld. "Als het aanraken van een achtervleugel 50.000 euro kost, ben ik heel benieuwd. Misschien kunnen we een paar flessen wijn sponsoren. Ik ben er klaar voor."

Artikel gaat verder onder video

Horloge Leclerc

Charles Leclerc en Kevin Magnussen zijn het erover eens dat het om heel veel geld gaat, al denkt Magnussen dat zijn collega uit Monaco het wel zou kunnen missen. "Het is een enorm bedrag en ik heb geen idee wat je moet doen om een straf van een miljoen te verdienen", zegt Leclerc. "Maar het is meer... Sommige rijders verdienen minder dan dat, dus het is heel veel geld. Ik weet het niet zo goed."

Magnussen reageert met woorden van gelijke strekking op de berichtgeving van de FIA. "Precies, ik weet niet om welke overtredingen het gaat, maar dit klinkt absurd. Ik bedoel: Charles kan misschien zijn horloge afstaan, maar ik zou verdwijnen en nooit meer terugkomen", zo doelt hij op het verschil in salaris tussen een coureur van Ferrari en een rijder van Haas.

Geld naar goed doel

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton snapt de verhoging van het maximale boetebedrag ook niet en stelt dat hij voor de persconferentie ook niet op de hoogte was van wat er speelt. "We moeten goed nadenken over de boodschap die we overbrengen naar de mensen die kijken. Als we een boete van een miljoen uitdelen, laten we dan zorgen dat het hele bedrag naar een goed doel gaat. Er gaat veel geld om in deze industrie en we kunnen veel beter als het gaat om toegankelijkheid, diversiteit en het geven van kansen aan mensen die normaal geen toegang hebben tot onze sport. Alleen op die manier maak ik zo'n bedrag naar ze over."