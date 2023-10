Remy Ramjiawan

Dinsdag 17 oktober 2023 15:55 - Laatste update: 16:09

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij Fernando Alonso wel mag. De Nederlander en zijn Spaanse collega houden zielsveel van racen en in gesprek met La Gazzetta Dello Sport legt Verstappen uit dat hij Alonso als ideale rolmodel ziet.

Hoewel Alonso de leeftijd van 42 jaar heeft bereikt en dus bij de relatief oude groep Formule 1-coureurs behoort, is dat aan zijn rijstijl niet te zien. De Spanjaard troeft zijn jongere teamgenoot vaak af en Aston Martin leunt dan ook op de diensten van de tweevoudig kampioen. Verstappen zit op dit moment in de bloei van zijn carrière en wist in Qatar zijn derde kampioenschap veilig te stellen en legt bij het Italiaanse medium uit waarom hij de Spanjaard wel kan waarderen.

Liefhebbers van racen

"Het is grappig, want we behoren tot hele andere generaties, hij racete zelfs tegen mijn vader Jos. Maar we hebben een vergelijkbare aanpak. We houden zielsveel van racen. Het bewijs daarvan is dat Fernando Alonso op zijn 42e nog steeds zo competitief is. Dat bewonder ik wel aan hem", zo geeft Verstappen aan. Alonso maakte vorig jaar de overstap van Alpine naar Aston Martin bekend en hoewel dat destijds misschien niet de beste keuze leek, is dat in 2023 helemaal rechtgezet. Vooral in het eerste gedeelte van het seizoen vocht Aston Martin om de podiumplekken, maar het team lijkt in de tweede helft wat te zijn weggevallen.

Zichzelf gebleven

Verstappen is de man die Lewis Hamilton wist te onttronen en Alonso deed hetzelfde bij Michael Schumacher. Ondanks de prestaties van de Spanjaard, is hij eigenlijk heel gewoon gebleven. "Als persoon is hij superaardig voor me. Hij schept niet op over zijn titels, hij plaatst zichzelf niet boven de anderen, hij blijft zichzelf. We kunnen over alles praten op een natuurlijke en ontspannen manier, zonder complicaties. Hij is een goed rolmodel", aldus Verstappen.