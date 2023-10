Vincent Bruins

Vrijdag 13 oktober 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zijn nog slechts een week verwijderd van de Grand Prix van de Verenigde Staten en het Formule 1-circus blijft op volle toeren draaien. De CEO van AlphaTauri heeft aangegeven dat het een nieuwe identiteit heeft gekozen voor de Scuderia. Bij Red Bull Racing heeft Sergio Pérez gevraagd of hij met een andere specificatie van de RB19-bolide mocht rijden. Lewis Hamilton gaat in op zijn plannen, wanneer hij stopt met de Formule 1. De FIA heeft niet stilgezeten deze week en heeft zich bezig gehouden met het gedrag van Lance Stroll. De autosportbond kondigde vandaag aan wat de consequenties zijn van de duw die de Aston Martin-coureur gaf. Wat ook vandaag werd aangekondigd is een contractverlenging voor de Grand Prix van België. Daarnaast vertelt monteur Calum Nicholas over het samenwerken met wereldkampioen Max Verstappen.

Red Bull-monteur Nicholas: "Gek dat mensen soms niet zien hoe briljant Verstappen is"

Red Bull-monteur Calum Nicholas geniet van het werk dat Max Verstappen in de bolides van het team laat zien. De Brit legt in de Sky Sports F1 Podcast uit wat Verstappen nu precies anders maakt dan de andere coureurs waar hij mee heeft gewerkt, ook legt hij uit hoe de Nederlander zich achter de schermen bij Red Bull gedraagt. "Het is gek voor mij dat mensen soms niet kunnen zien hoe briljant hij is. Als hij niet in de auto zit, dan is hij gewoon één van ons. Dat is hij echt. Hij gaat met je om, zoals iedereen met elkaar omgaat. Hij is aardig en geeft om de mensen in de garage en dat is briljant." Meer lezen? Klik hier!

AlphaTauri heeft nieuwe identiteit gekozen die 'wat dichter bij Red Bull-familie' ligt

De aandeelhouders van het Formule 1-team van AlphaTauri hebben een nieuwe identiteit voor de renstal gekozen voor vanaf 2024, waarmee de formatie wat dichter bij de Red Bull-familie zal komen te liggen. Dat vertelt CEO Peter Bayer. Wat die naam is, kan hij nog niet vertellen. "De discussies gaan erg goed", wordt Bayer geciteerd door de website van de Formula 1. "Helaas kan ik nog niet zeggen wat de naam zal worden. De aandeelhouders hebben een nieuwe identiteit voor het team gekozen. We zullen wat dichter bij de Red Bull-familie komen te liggen. Het is spannend om de geboorte van een Formule 1-team te zien. Dat is een unieke ervaring, en ik ben blij dat ik dat mee mag maken." Hugo Boss en Adidas worden de laatste tijd vaak genoemd als mogelijke nieuwe naamsponsor van AlphaTauri, maar hier is niets officieels over bekend. Meer lezen? Klik hier!

'Pérez vroeg Red Bull om met vorige specificatie van RB19 te mogen rijden'

Sergio Pérez vroeg tijdens de Europese reeks van de Formule 1 aan Red Bull Racing of hij weer met de specificatie van de auto van vóór Barcelona mocht rijden, omdat hij moeite had en heeft met de doorontwikkelde RB19. 'Checo' kende namelijk een zeer matige periode middenin het seizoen, maar leek na de zomerstop zijn vorm weer hervonden te hebben. In Japan en Qatar kende hij echter weer twee draken van weekenden. Het verzoek kon niet worden ingewilligd, liet Auto, Motor und Sport weten. "Geen enkel team verschijnt met twee verschillende auto's aan de start," legt het Duitse platform uit. Meer lezen? Klik hier!

Officieel: Formule 1 verlengt contract Grand Prix van België tot eind 2025

Op de Formule 1-kalender van 2024 stond de Grand Prix van België al, waardoor het in ieder geval duidelijk was dat de race op Spa-Francorchamps volgend jaar nog op de kalender zou staan. Nu blijkt dat de race er nog een jaar bij heeft gekregen van de Formule 1 tot eind 2025. Op de korte termijn zorgt dit er dus voor dat de race op het historische circuit in de Ardennen een zekerheidje is. Toch valt het vooral op dat, in tegenstelling tot wat andere races krijgen, de contractverlenging niet voor meer dan twee jaar is. De meest recente contractverlengingen waren voor veel meer jaar, wat namens de Formule 1 wellicht nog steeds een boodschap is dat de race in België voor de lange termijn nog werk aan de winkel heeft. Ook de races in Nederland, Mexico, Monaco, Brazilië, Emilia-Romagna, China en Las Vegas staan tot eind 2025 onder contract. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton zal na Formule 1-pensioen niet in andere raceklassen verschijnen

Lewis Hamilton tekende onlangs een nieuwe deal bij Mercedes tot eind 2025, wat betekent dat hij in ieder geval tot na zijn veertigste deel zal nemen aan de Formule 1. Voorlopig gaat de Brit dus nergens heen, maar zodra hij besluit een punt te zetten achter zijn loopbaan in de Formule 1, is het onwaarschijnlijk dat we hem nog in andere prominente raceklassen zien verschijnen. In gesprek met het Franse Canal+ vertelt Hamilton over zijn plannen voor na zijn Formule 1-pensioen. "Ik voel niet de drang om deel te nemen aan andere competities na de Formule 1," aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik hou ervan om naar races zoals Le Mans te kijken, dat ziet er geweldig uit. Ik hou ook van motorsport, ik heb altijd van de MotoGP gehouden. Dat doe ik nog steeds, zelf heb ik twee superbikes. Waarschijnlijk ga ik motorrijden, maar niet in wedstrijdvorm. Ik heb ook een hele boel andere dingen te doen." Meer lezen? Klik hier!

Stroll biedt officieel excuses aan na duw, FIA deelt schriftelijke waarschuwing uit

De kwalificatie voor de Qatar Grand Prix was een teleurstellende sessie voor Lance Stroll. Hij kwam niet uit Q1 en uit frustratie smeet hij zijn stuur weg en zou vervolgens performance coach Henry Howe een flinke duw hebben gegeven. De FIA liet al gauw weten dat het van de situatie bij Aston Martin afwist en het zou behandelen: "De compliance officer van de FIA is in gesprek met Lance Stroll over verschillende incidenten die mogelijk in strijd waren met de regels, het beleid en de procedures van de FIA tijdens de Grand Prix van Qatar," zo waren de precieze woorden van de autosportbond. Nu heeft de FIA kunnen bevestigen dat het Stroll een schriftelijke waarschuwing heeft gegeven. Meer lezen? Klik hier!