Vincent Bruins

Vrijdag 13 oktober 2023 17:56 - Laatste update: 18:12

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft besloten Lance Stroll een schriftelijke waarschuwing te geven voor het uitdelen van een duw aan een collega bij Aston Martin. De coureur heeft formeel zijn excuses aangeboden.

De kwalificatie op het Lusail International Circuit was een teleurstellende sessie voor Stroll. Hij kwam niet uit Q1 en uit frustratie smeet hij zijn stuur weg en zou vervolgens performance coach Henry Howe een flinke duw hebben gegeven. De FIA liet al gauw weten dat het van de situatie afwist en het zou behandelen: "De compliance officer van de FIA is in gesprek met Lance Stroll over verschillende incidenten die mogelijk in strijd waren met de regels, het beleid en de procedures van de FIA tijdens de Grand Prix van Qatar," zo waren de precieze woorden van de autosportbond.

Herinnerd aan verantwoordelijkheden

De FIA heeft laten weten dat het nu een schriftelijke waarschuwing heeft uitgedeeld aan de Canadees: "We kunnen bevestigen dat de compliance officer van de FIA de verontschuldiging van Lance Stroll omtrent zijn acties tijdens de 2023 FIA Formule 1 Qatar Grand Prix heeft ontvangen. De compliance officer heeft deze verontschuldiging in acht genomen en een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld, waarin Lance wordt herinnerd aan zijn verantwoordelijkheden als deelnemer die gebonden is aan de FIA Code of Ethics en andere ethische en gedragsregels van de FIA die zijn vastgelegd in de sportief reglementen. De FIA handhaaft een nultolerantiebeleid ten aanzien van wangedrag en veroordeelt alle acties die tot fysieke intimidatie kunnen leiden."

