Red Bull-monteur Calum Nicholas geniet van het werk dat Max Verstappen in de bolides van het team laat zien. De Brit legt in de Sky Sports F1 Podcast uit wat Verstappen nu precies anders maakt dan de andere coureurs waar hij mee heeft gewerkt, ook legt hij uit hoe de Nederlander zich achter de schermen bij Red Bull gedraagt.

Verstappen wist afgelopen weekend in Qatar de kroon op zijn werk in 2023 te zetten, door zijn derde wereldtitel bij te schrijven. Het succes voor Red Bull is dit seizoen ongekend. Zo pakte het team veertien zeges op rij, waarvan er tien achter elkaar naar de Limburger toegingen. Het tekent de grootse vorm van de 26-jarige Verstappen, maar ook het team heeft met de RB19 een sterk wapen op de mat gelegd. Ondanks dat het materiaal top is, moet het elk weekend nog maar even gebeuren en Nicholas legt uit hoe moeilijk dat is.

'Verstappen switcht tussen persoonlijkheden'

"Het is gek voor mij dat mensen soms niet kunnen zien hoe briljant hij is. Als hij niet in de auto zit, dan is hij gewoon één van ons. Dat is hij echt. Hij gaat met je om, zoals iedereen met elkaar omgaat. Hij is aardig en geeft om de mensen in de garage en dat is briljant", zo vertelt Nicholas over Verstappen buiten de auto om. In de auto is dat wel anders: "Wat ik echt leuk vind, is dat als hij in de auto zit en dat vizier dichtdoet, dan is hij meedogenloos. Hij is een sportman. Wij zijn hier om te winnen, hij is hier om te winnen. Ik vind het geweldig dat hij tussen die twee persoonlijkheden kan switchen."

Groei

Nicholas heeft in zijn carrière met verschillende coureurs gewerkt en wijst naar het verschil met Verstappen. "Wat anders is aan Max, dan aan de anderen, is dat Max over de jaren heen zoveel kwaliteiten van de grote mannen zich eigen heeft gemaakt. Toen Max in de sport kwam, was het duidelijk dat hij dit rauwe talent had, de rauwe snelheid. In de afgelopen jaren is hij alleen maar gegroeid en heeft hij alleen maar vaardigheden aan zijn arsenaal toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld zijn racemanagement, maar ook hoe hij tegenwoordig het grotere geheel ziet en zijn vastberadenheid. Al deze dingen bij elkaar, hebben hem in de positie gebracht in waar hij nu zit." De dominantie van de Nederlander is in 2023 niet meer weg te denken en Nicholas wijst simpelweg naar zijn taak: "Als atleet is het zijn taak om deze perfectie proberen door te zetten en hij is op dit moment in staat om alles uit zichzelf te halen."