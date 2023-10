Jan Bolscher

Vrijdag 13 oktober 2023 15:59 - Laatste update: 16:25

Lewis Hamilton heeft licht laten schijnen op de plannen voor na zijn Formule 1-pensioen. De zevenvoudig wereldkampioen geeft aan dat hij waarschijnlijk niet meer in andere raceklassen in actie zal komen.

Hamilton tekende onlangs een nieuwe deal bij Mercedes tot eind 2025, wat betekent dat hij in ieder geval tot na zijn veertigste deel zal nemen aan de Formule 1. Voorlopig gaat de Brit dus nergens heen, maar zodra hij besluit een punt te zetten achter zijn loopbaan in de Formule 1, is het onwaarschijnlijk dat we hem nog in andere prominente raceklassen zien verschijnen. In gesprek met het Franse Canal+ vertelt Hamilton over zijn plannen voor na zijn Formule 1-pensioen.

Geen andere competities na Formule 1

"Ik voel niet de drang om deel te nemen aan andere competities na de Formule 1", vertelt Hamilton. "Ik hou ervan om naar races zoals Le Mans te kijken, dat ziet er geweldig uit. Ik hou ook van motorsport, ik heb altijd van de MotoGP gehouden. Dat doe ik nog steeds, zelf heb ik twee superbikes. Waarschijnlijk ga ik motorrijden, maar niet in wedstrijdvorm. Ik heb ook een hele boel andere dingen te doen. Daarom denk ik niet dat ik nog andere competities zal betreden, in ieder geval niet als een professional. Dat neemt te veel tijd in beslag."

Strijd om de tweede plaats

De 38-jarige Brit staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap Formule 1. Met nog vijf raceweekenden te gaan staat hij slechts dertig punten achter Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, wat betekent dat de tweede stek nog niet uit zicht is. Het behalen daarvan zou een knappe prestatie zijn van Hamilton, gezien het opnieuw tegenvallende seizoen van Mercedes. De Brit liet eerder al weten er alle vertrouwen in te hebben dat het gat naar Red Bull Racing de komende seizoenen gedicht kan worden.