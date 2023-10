Jan Bolscher

Vrijdag 13 oktober 2023

De aandeelhouders van het Formule 1-team van AlphaTauri hebben een nieuwe identiteit voor de renstal gekozen voor vanaf 2024, waarmee de formatie wat dichter bij de Red Bull-familie zal komen te liggen. Dat vertelt CEO Peter Bayer. Wat die naam is, kan hij nog niet vertellen.

Het zusterteam van Red Bull Racing is momenteel onderhevig aan een aantal ingrijpende veranderingen. Teambaas Franz Tost neemt na dit seizoen afscheid van zijn huidige rol en gaat verder als adviseur, terwijl Laurent Mekkies overkomt van Ferrari om de aanvoerdersband over te nemen. Daarnaast gaan er al enige tijd geruchten rond dat AlphaTauri - dat tot 2020 nog Toro Rosso heette - vanaf 2024 een nieuwe identiteit zal krijgen. Bayer erkent dit, maar kan nog niet te veel zeggen.

Nieuwe identiteit gekozen

"De discussies gaan er goed", wordt Bayer geciteerd door de website van de Formula 1. "Helaas kan ik nog niet zeggen wat de naam zal worden. De aandeelhouders hebben een nieuwe identiteit voor het team gekozen. We zullen wat dichter bij de Red Bull-familie komen te liggen. Het is spannend om de geboorte van een Formule 1-team te zien. Dat is een unieke ervaring, en ik bij blij dat ik dat mee mag maken." Hugo Boss en Adidas worden de laatste tijd vaak genoemd als mogelijke nieuwe naamsponsor van AlphaTauri, maar hier is niets officieels over bekend.