Jan Bolscher

Vrijdag 13 oktober 2023 14:29 - Laatste update: 14:48

Sergio Pérez vroeg tijdens de Europese reeks van de Formule 1 aan Red Bull Racing of hij weer met de specificatie van de auto van vóór Barcelona mocht rijden, omdat hij moeite had en heeft met de doorontwikkelde RB19. Dit verzoek kon echter niet worden ingewilligd.

Pérez begon sterk aan het huidige Formule 1-seizoen. De Mexicaan won twee van de eerste vier races en stond bij het ingaan van het raceweekend in Monaco slechts veertien punten achter teammaat en leider in het kampioenschap: Max Verstappen. Vanaf het bezoek aan het Prinsdom is het echter bergafwaarts gegaan met de 33-jarige routinier. Pérez hing zijn auto in de kwalificatie in de muur en leek daarmee een deel van zijn zelfvertrouwen te verliezen.

Artikel gaat verder onder video

Tweede plaats in het kampioenschap

De Red Bull Racing-coureur kende een zeer matige Europese reeks, maar leek na de zomerstop zijn vorm weer hervonden te hebben. In Japan en Qatar kende hij echter weer twee draken van weekenden. De achterstand op Verstappen bedraagt inmiddels 209 punten en met nog vijf raceweekenden te gaan moet Pérez aan de bak om de tweede plaats in het kampioenschap veilig te stellen.

OOK INTERESSANT: Pérez noemt Barcelona als negatief kantelpunt Formule 1-seizoen 2023

Vorige specificatie

Zelf wees Pérez dit weekend Barcelona aan als kantelpunt van het seizoen. Vanaf daar heeft hij naar eigen zeggen achter de feiten aangelopen, omdat hij moeite heeft met de doorontwikkelde RB19. Iets wat hem in 2021 en 2022 ook overkwam. Auto, Motor und Sport schrijft dat Pérez dan ook aan Red Bull Racing heeft gevraagd om weer met de specificatie van vóór Barcelona te mogen rijden: "Maar zijn verzoek kon niet worden ingewilligd. Geen enkel team verschijnt met twee verschillende auto's aan de start", leest het.