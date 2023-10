Jan Bolscher

Maandag 9 oktober 2023 17:58

De druk op Sergio Pérez lijkt verder op te lopen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertelt dat zijn team niet langer over een coureursduo beschikt zoals Mercedes, Ferrari of McLaren.

Het is een publiek geheim dat Pérez door een dal heengaat. De 33-jarige Mexicaan verkeert in een vormcrisis en lijkt grote moeite te hebben om daar weer uit te komen. Ook het weekend in Qatar verliep weer stroef. Na een start vanuit de pitstraat wist Pérez niet verder te komen dan een tiende eindklassering, nadat hij maar liefst drie keer een tijdstraf kreeg opgelegd voor het overschrijden van de baanlimieten. Teammaat Max Verstappen won ondertussen zijn veertiende race van het seizoen, waardoor de achterstand op de Nederlander nu 209 bedraagt.

Artikel gaat verder onder video

Eerste en tweede in het kampioenschap

"Met de auto die wij hebben, denk ik dat hij die druk op zichzelf legt", wordt Horner geciteerd door Motorsport.com. "Voor ons is het het belangrijkst om beide kampioenschappen te winnen, dat hebben we gedaan. Het eerstvolgende wat je dan wil is dat je coureurs eerste en tweede worden. Mercedes heeft een duo, McLaren heeft een duo en Ferrari heeft een duo waarbij er niet veel verschil zit tussen de twee coureurs. Wij hadden dat eerder dit jaar ook, maar gedurende het seizoen werd dat steeds gevarieerder."

Alle support voor Pérez

De teambaas liet na afloop van de race al weten dat het tijd werd om een serieus gesprek met Pérez aan te gaan. De routinier heeft een contract tot eind 2024 bij Red Bull Racing, maar als hij zijn performance niet weet te verbeteren, kan je jezelf afvragen of die deal uitgezeten wordt. Horner hoopt echter dat Pérez zijn vorm snel weer vindt: "We kunnen ons geen groot verschil veroorloven. We hebben allebei onze coureurs op de top van hun kunnen nodig. Red Bull zal hem alle support geven die we kunnen."