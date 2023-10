FIA stelt Sprint Shootout met twintig minuten uit door scheurtjes in banden

Remy Ramjiawan

Zaterdag 7 oktober 2023 12:15 - Laatste update: 13:15

De FIA heeft ingegrepen nadat het heeft ontdekt dat de banden tijdens de eerste vrije trainingen scheuren opliepen. De internationale autobond zal daarom de track limits in bochten 12 en 13 herzien, ook krijgen de coureurs extra tijd om de aanpassingen te testen en het zorgt ervoor dat de Sprint Shootout twintig minuten later zal beginnen.

De bandenslijtage is in Qatar toch wel een dingetje, zo is gebleken. Pirelli heeft samen met de FIA de banden na de eerste vrije training onderzocht en het bleek dat er diverse scheuren in de zijwanden en toplaag te bespeuren waren. Het onderzoek vond plaats op banden die zo'n twintig ronden waren gebruikt, maar de scheuren waren ook te zien op rubber dat minder lang onder de auto's waren geschroefd.

Artikel gaat verder onder video

Veiligheidsmaatregelen

Volgens de autobond worden de scheuren veroorzaakt door de zogeheten 'piramide'-kerbstones. De coureurs hebben de neiging om over deze kerbstones te rijden, waardoor de scheuren ontstaan. De FIA heeft daarom maatregelen genomen om de veiligheid te garanderen. Zo zullen de track limits in bochten 12 en 13 worden herzien. Om 15:00 uur Nederlandse tijd zal er een extra sessie van tien minuten komen, waarin de coureurs kunnen wennen aan de aanpassing aan de baan. Daardoor zal de Sprint Shootout, die om 15:00 uur op de planning staat om 15:20 uur van start gaan. Na de Sprintrace zal de FIA de banden opnieuw analyseren om te bepalen of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad.

Mogelijk verplichte driestopper tijdens Grand Prix

De grootste zorg is echter de Grand Prix van Qatar van zondag. Mocht het probleem namelijk nog steeds aanwezig zijn na de analyse die de autobond uitvoert na de Sprintrace, dan zal de FIA een driestopper tijdens de hoofdrace op zondag verplichten. Volgens de FIA mogen de nieuwe banden niet langer dan twintig ronden gebruikt worden en voor gebruikte banden geldt een maximum van 22 ronden. Bij de gebruikte banden worden de in- en outlap van de kwalificatie meegerekend. Bovenstaande geldt dus alleen als de analyse na de Sprintrace uitwijst dat de genomen maatregelen weinig effect hebben gehad.