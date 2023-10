Jan Bolscher

Donderdag 5 oktober 2023 20:44 - Laatste update: 21:04

Fernando Alonso is onder de indruk van het seizoen dat Red Bull Racing en met name Max Verstappen dit jaar op de mat hebben gelegd. Volgens de tweevoudig wereldkampioen verdient dat veel respect.

Verstappen staat op de vooravond van zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Met nog zes raceweekenden te gaan heeft de Nederlander nog maar drie WK-punten nodig om de strijd definitief in het slot te gooien, wat betekent dat de kans groot is dat het aankomende zaterdag tijdens de sprintrace in Qatar al zover is. Van de zestien verreden races - sprintraces daargelaten - wist de Limburger er dertien te winnen, waarvan tien zelfs achtereenvolgend. En dat maakt indruk bij de rest van de Formule 1-grid.

Complimenten van Alonso

"Ten eerste mijn felicitaties", klinkt het op de persconferentie als Alonso wordt gevraagd naar het seizoen van Verstappen en Red Bull Racing. "Het is een indrukwekkend seizoen geweest, waarin veel records verbroken zijn en zoveel races zijn gewonnen die niet eenvoudig waren. In juni en juli viel er tijdens alle races op zaterdag of op zondag regen, en dat was soms best lastig. Als je geen fouten maakt en iedere zondag zo goed je werk doet, verdient dat veel respect", klinkt het.

Puntenverdeling sprintrace

Bij een sprintrace krijgt de winnaar acht punten, de nummer twee zeven punten en zo gaat dat door voor één punt tot de nummer acht. Verstappen heeft zaterdag dus genoeg aan een zesde plek, ongeacht het resultaat van teammaat Sergio Pérez.