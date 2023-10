Redactie

Sergio Pérez heeft in de negatieve zin van het woord de Grand Prix van Spanje aangewezen als het kantelpunt in zijn seizoen. Sinds de race in Barcelona loopt de Mexicaan naar eigen zeggen achter de feiten aan.

Pérez begon sterk aan de huidige campagne. De Red Bull Racing-coureur won twee van de eerste vier races en sprak zelf hardop uit titelkandidaat te zijn. Niet lang hierna namen de resultaten van de 33-jarige routinier echter een duikvlucht. Pérez kende een slechte reeks in Europa, leek na de zomerstop zijn vorm hervonden te hebben, maar kwam vervolgens ook in Singapore en met name Japan niet goed voor de dag. Met een achterstand van 177 punten op teammaat Max Verstappen, is de tweede plaats nu - met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - het hoogst haalbare voor de coureur uit Guadalajara.

Barcelona kantelpunt

"Als ik naar mijzelf kijk, is Barcelona dit seizoen het kantelpunt geweest", vertelt Perez op de persconferentie in Qatar, geciteerd door Motorsport.com. "Vanaf dat moment werden mijn weekend lastiger dan daarvoor. Soms komt het heel makkelijk in een raceweekend en loop je telkens twee of drie stappen voor, maar vanaf dat moment ben ik steeds meer weekenden achter de feiten aan gaan lopen. Sinds Barcelona worstel ik met de auto."

Gevecht om de tweede plaats

Pérez heeft momenteel 223 punten achter zijn naam staan, maar Lewis Hamilton en Fernando Alonso zitten daar niet ver achter. De Mercedes-coureur heeft een achterstand van 33 punten, waar de Spanjaard 49 punten moet zien te overbruggen. Met nog zes Grands Prix en drie sprintraces te gaan, is het zilver voor Pérez dus nog geen zekerheid. Het behalen van de tweede plaats zou voor de Mexicaan het beste resultaat uit zijn carrière zijn.