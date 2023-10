Vincent Bruins

Vanaf 2024 mag weer hetzelfde aantal power unit-onderdelen gebruikt worden in de Formule 1 als in 2022. De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft dit bevestigd door de sportief reglementen wereldkundig te maken.

De power unit is opgedeeld in zeven verschillende onderdelen. De verbrandingsmotor is simpelweg de 1.6 liter V6-krachtbron. De Motor General Unit - Heat (MGU-H) bevindt zich tussen de turbine en de compressor, en gebruikt de hitte van de uitlaatgassen om elektrische energie op te wekken en helpt bij het verminderen van het turbolag-effect. De Motor General Unit - Kinetic (MGU-K) is ook een elektrische motor, maar deze is niet verbonden aan de turbo maar aan de krukas. De turbocharger is een pomp die de druk van de lucht voor een verbrandingsmotor verhoogt, voordat die naar de cilinders gaat, en meer lucht in de cilinders betekent weer meer vermogen. De Control Electronics (CE) bestaat uit de Engine Control Unit (ECU) die de motor als het ware bestuurt en in de gaten houdt, en de batterij. Laatstgenoemde onderdeel wordt ook wel de Energy Store (ES) genoemd. Sinds 2021 wordt ook het uitlaatsysteem als een onderdeel gezien waar een limiet op ligt qua gebruik per seizoen.

Van bovenstaande zeven onderdelen mogen de teams in de Formule 1 niet zoveel gebruiken als ze maar willen. Als de limiet van een onderdeel binnen een seizoen voor het eerst wordt overgeschreden, dan zal een coureur een gridstraf van tien plekken krijgen. Worden er nóg meer van een bepaald onderdeel gebruikt, dan zal dat steeds een gridstraf van vijf plekken opleveren. Reglementen omtrent het gebruik van power unit-onderdelen zijn sinds 2014 van kracht, toen ook de hybridemotoren werden geïntroduceerd, om proberen de kosten te dempen. Tien seizoenen geleden mochten van de zes onderdelen er ieder vijf gebruikt worden, maar dat is in de loop van tijd naar beneden gegaan. Nu in 2023 mogen er vier verbrandingsmotoren, MGU-H's, MGU-K's en turbo's gebruikt worden, twee batterijen en Control Electronics, en acht uitlaatsystemen. Dat is meer dan in 2022 en ook meer dan in 2024. Afgelopen april stond de FIA namelijk toe dat er van de verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en turbo ieder één meer gebruikt mocht worden. De autosportbond wilde namelijk voorkomen dat er erg veel gridstraffen zouden worden uitgedeeld.

In de sportief reglementen zien we dat dit voor 2024 weer wordt teruggedraaid. Dat betekent dus dat er van de verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en turbo ieder weer drie in plaats van vier gebruikt mogen worden volgend seizoen. Hieronder een overzichtje van de power unit-reglementen sinds de introductie van de hybridemotoren.