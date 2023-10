Vincent Bruins

De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de sportief reglementen voor volgend seizoen openbaart. De autosportbond heeft de regels omtrent de filmdagen voor Formule 1-teams aangepast.

Officieel gezien zijn filmdagen, in de sportief reglementen aangegeven als 'Promotional Events', uitsluitend bedoeld voor marketing- of promotiedoeleinden. Echter, het is vaak de allereerste keer dat een nieuwe Formule 1-bolide echt het circuit op gaat. Teams gebruiken zo'n filmdag tegenwoordig dus meer als een testdag waarop er voor het eerst wat data kan worden verzameld. Teams moeten dan ook elke kilometer nuttig gebruiken, omdat er veel minder getest mag worden vergeleken met een decennium of twee geleden. De FIA heeft de regels omtrent de filmdagen wat aangepast in het voordeel van de teams.

Van 200 naar 400 kilometer

Tot en met 2023 mocht er in totaal 200 kilometer worden verreden voor filmdagen. Dit moest verdeeld worden in twee sessies van ieder maximaal 100 kilometer. Deze sessies mochten op dezelfde dag worden gehouden. Onder artikel 10.4 van de sportief reglementen van 2024 zien we dat teams nu 200 kilometer per sessie mogen afleggen. Twee sessies is dus goed voor een totaal van 400 kilometer aan wat eigenlijk privétests zijn. De FIA heeft bij de reglementen er wel bij vermeld dat de twee sessies van ieder 200 kilometer niet op dezelfde dag mogen worden verreden. Maar het feit dat de totale afstand die mag worden afgelegd op filmdagen van 200 naar 400 kilometer gaat, zal een welkome aanpassing zijn voor de teams die natuurlijk zoveel mogelijk willen testen om mogelijke fouten in het ontwerp of de ontwikkeling van de auto te vinden. Artikel 10.4.d, waarin staat dat er op een bandencompound moet worden gereden die speciaal voor de filmdagen is ontwikkeld, zal niet worden gewijzigd.