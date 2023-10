Remy Ramjiawan

Woensdag 4 oktober 2023 12:14

David Dicker, oprichter van Rodin Cars, doet bij Racer uit de doeken dat hij graag het zusterteam van Red Bull Racing wilde overnemen, maar dat hij afhaakte bij het zien van het prijskaartje. AlphaTauri zou zo'n 800 à 900 miljoen dollar kosten en dat was toch net iets te gortig.

Het team van Rodin was één van de andere drie teams, die naast Andretti Cadillac een gooi deed naar een startbewijs in de Formule 1. Dat kreeg het team uiteindelijk niet en de Australische miljardair had daarom zijn zinnen gezet op een overname van een bestaand team. In 2020 had hij Williams kunnen overkopen en dat hij die kans heeft laten schieten, daar baalt hij nu toch wel enigszins van.

Fout door Williams te laten schieten

"Ik heb een fout gemaakt toen Williams te koop stond, omdat ik dat vrij gemakkelijk had kunnen kopen. En ik heb het strategische landschap op dat vlak niet goed gelezen met de manier waarop we het bod uitbrachten, wat achteraf gezien duidelijk een vergissing was. Maar zo gaan die dingen", zo legt Dicker uit. Uiteindelijk werd de aandacht verlegd op het zusterteam van Red Bull Racing, maar dat prijskaartje was net iets te gortig. "Nou, ik zou (een team kopen) als ik dacht dat er een haalbare route was, maar 800-900 miljoen dollar betalen voor (AlphaTauri) zou waarschijnlijk niet als commercieel haalbaar worden beschouwd. Maar ik moest natuurlijk wel kijken of er mogelijkheden waren", zo stelt hij.

'Pissig'

Hoewel de eerdere pogingen om in de Formule 1 te stappen zijn mislukt, legt Dicker uit dat hij nog altijd voornemens is om de sport binnen te komen. "Ik heb een paar dingen waar ik de komende twee weken misschien wat meer informatie over krijg over enkele mogelijkheden daar. Maar de waardepropositie is zwak. "Ik heb wel een project waar ik aan werk. Het is interessant en opwindend, maar ik kan er nog niet helemaal over praten, omdat ik het nog niet helemaal begrijp. Maar laat ik het zo zeggen: ik ben behoorlijk pissig omdat ik niet in de Formule 1 kom, dus ik ga niet zomaar weggaan en mokken."