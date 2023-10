Remy Ramjiawan

Woensdag 4 oktober 2023 09:59

Voor Sergio Pérez wordt het weekend in Qatar er eentje om de zure nasmaak van het raceweekend in Japan weg te spoelen. De Mexicaanse Red Bull-coureur verviel in Suzuka van de regen in de drup, maar wist met het team toch kampioen te worden en in Qatar wil hij dat gaan laten zien.

Op de 33-jarige 'Checo' zit toch wel wat druk. Hoewel de zesvoudig Grand Prix-winnaar nog een contract tot en met 2024 op zak heeft, wordt er toch hier en daar gesproken over het tweede zitje bij Red Bull Racing. De taak voor de Mexicaan blijft natuurlijk om tweede in het kampioenschap te worden en wat betreft die strijd is het onderlinge verschil met nummer drie (Lewis Hamilton) slechts 33 punten. Met nog zes races te gaan moet Pérez ervoor zorgen dat hij voor de zevenvoudig kampioen weet te eindigen.

Artikel gaat verder onder video

Sprintformat

In het persbericht van Red Bull Racing blikt 'Checo' vooruit op de race op het Losail International Circuit. "Qatar is voor mij een kans om weer te racen en met twee potentiële kansen op de winst in het weekend. Het sprintformat zorgt altijd voor uitdagingen als het gaat om de afstelling van de wagen, dus we moeten flink aan de bak om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de kwalificatie op vrijdag", zo legt hij uit. De coureurs hebben namelijk slechts één vrije training dit weekend en dus moet het team er direct bovenop zitten.

Sportieve revanche

Pérez kijkt uit naar het circuit in Qatar, maar wijst ook naar de uitdaging. "Het circuit daar kan lastig zijn. Zoals we in 2021 hebben geleerd, wordt de grip beïnvloed door het zand op het oppervlak, dus je moet alert zijn. Een nachtrace is echter altijd leuk en dit zou wel eens het warmste evenement van het hele seizoen kunnen zijn, dus we moeten alle drie de dagen veel managen om het maximale uit de auto te halen." Het team wist in Japan constructeurskampioen te worden en dus vindt Pérez dat er een goede prestatie op de mat gelegd moet worden. "We gaan deze race in als wereldkampioenen en persoonlijk wil ik dat graag op de baan laten zien."