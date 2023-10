Brian Van Hinthum

Daar waar veel coureurs op de grid inmiddels al aan kinderen begonnen zijn, maar Lewis Hamilton is met zijn 38 jaar nog altijd geen vader. De zevenvoudig wereldkampioen geeft toe daar nog altijd niet mee bezig te zijn, daar hij een belangrijker doel voor ogen heeft: de achtste wereldtitel.

Hamilton greep in 2021 natuurlijk op het allerlaatste moment naast zijn absolute doel in de Formule 1, de achtste en recordbrekende wereldtitel. Na dat jaar verdween de man uit Stevenage even van de radar in de media en op zijn socials en de vraag of hij überhaupt nog terug zou keren in de Formule 1 domineerde de winterstop na dat seizoen. Uiteindelijk verscheen de Britse coureur weer 'gewoon' in Brackley bij de Mercedes-fabriek en stapte hij in de W13 om op jacht te gaan naar zijn ultieme doel in de koningsklasse.

Kinderen

Een onverdeeld succes werd zijn jacht naar succes vanaf dat moment nog niet. Sinds zijn verloren wereldtitel in 2021 won Hamilton geen race en de achtsterstand op het dominante Red Bull is nog altijd niet ingehaald. De Brit blijft echter vastberaden om zijn Formule 1-doelen te bereiken en is zelfs bereid om daar andere zaken in het leven, zoals het krijgen van kinderen, voor aan de kant te schuiven. Hij krijgt van Blick de vraag of het niet tijd is om aan kinderen te denken. "Op dit moment niet, nee. Ik heb daar geen tijd voor, maar ik geniet ervan om oom te zijn", vertelt Hamilton.

Pensioen na achtste wereldtitel?

Hij legt uit dat het zijn van een vader niet samengaat met zijn werk in de racerij. "Ik heb nog geen beslissing genomen over deze grote stap. Ik heb nog altijd mijn doelen in de racewagen. Daarvoor moet de rest naar de achtergrond. Ik wil mijn werk voor de volle honderd procent kunnen doen. Natuurlijk heb je de nodige balans nodig met je privéleven en moet je soms compromissen sluiten. Gelukkig is die dag nog niet gekomen." Hamilton krijgt de vraag of zijn achtste titel een mooi moment zou zijn om te stoppen en aan andere zaken te gaan denken. "Ik heb nooit gezegd dat de achtste titel voor mij een signaal is om te stoppen. Maar dat weet ik pas als het daadwerkelijk zou gebeuren", besluit hij.