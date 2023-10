Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Qatar

Redactie

Het Formule 1-weekend in Qatar komt langzaam maar zeker dichterbij. In de achttiende ronde van het kampioenschap kan Max Verstappen zijn derde wereldtitel veiligstellen en hoewel het eigenlijk bijna een formaliteit lijkt, moet het natuurlijk nog wel even gebeuren. GPFans zet op een rijtje waar je dit weekend terecht kunt om niets te hoeven missen van de koningsklasse.

Verstappen reist als onbetwiste nummer één van het klassement af naar Qatar, met 400 punten achter zijn naam. Teamgenoot Sergio Pérez staat nog altijd op de tweede plek met 223 verzamelde punten en Lewis Hamilton bezet P3 met 190 punten. In het constructeursklassement is de kampioen in Japan bekroond. Red Bull Racing is net als in 2022 het beste team gebleken, maar de strijd om plek twee is nog altijd interessant. Mercedes staat op de tweede plek, maar Ferrari komt 'slechts' dertig punten tekort.

F1 TV

Dit weekend komt alleen de Formule 1 in actie op het Losail International Circuit en dus ziet het schema er bij F1 TV als volgt uit:

Donderdag 5 oktober 20:30 uur Weekend warm-up Vrijdag 6 oktober 15:30 uur Eerste vrije training Vrijdag 6 oktober 18:30 uur Voorbeschouwing kwalificatie Vrijdag 6 oktober 19:00 uur Kwalificatie Vrijdag 6 oktober 20:00 uur Nabeschouwing kwalificatie Zaterdag 7 oktober 15:00 uur Sprint Shootout Zaterdag 7 oktober 18:50 uur Voorbeschouwing F1 Sprint Zaterdag 7 oktober 19:30 uur F1 Sprint Zaterdag 7 oktober 20:00 uur Nabeschouwing F1 Sprint Zondag 8 oktober 18:00 uur Voorbeschouwing Grand Prix Zondag 8 oktober 19:00 uur Grand Prix van Qatar Zondag 8 oktober 21:00 uur Nabeschouwing Grand Prix

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 6 oktober 15:20 uur Eerste vrije training Vrijdag 6 oktober 18:40 uur Kwalificatie Vrijdag 6 oktober 20:05 uur Studio Formule 1: Qatar Shakedown Zaterdag 7 oktober 14:40 uur Sprint Shootout Zaterdag 7 oktober 18:25 uur F1 Sprint Zondag 8 oktober 17:55 uur Grand Prix van Qatar

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken. Zo zal op vrijdag het Race Café te zien zijn en worden er voor- en nabeschouwingen gebouwd rondom de Sprintrace op zaterdag, maar ook voor de Grand Prix op zondag.

Vrijdag 6 oktober 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 7 oktober 19:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zaterdag 7 oktober 20:30 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing Zondag 8 oktober 18:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 8 oktober 21:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Qatar nabespreken om 22:16 uur op NPO 1.

Zondag 8 oktober 22:16 uur NOS Formule 1: GP van Japan

Goedemorgen GPFans

Goedemorgen GPFans keert aanstaande zondag weer terug met een gloednieuwe liveshow. Ditmaal zal presentator Sebastiaan Kissing met zijn gasten vooruitblikken op de Grand Prix van Qatar, die zondagavond op het programma staat. Ook kunnen kijkers wederom kans maken op de F1 23-game. De nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans zal aankomende zondag 8 oktober vanaf 10:00 uur live te volgen zijn op onze website, in de app of via ons YouTube-kanaal.