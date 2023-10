Remy Ramjiawan

Voor Liam Lawson kwam tijdens het raceweekend in Japan de bevestiging dat hij ook in 2024 aan de zijlijn zal staan. De 21-jarige Nieuw-Zeelander mag in Qatar nog deelnemen aan de Formule 1, bij afwezigheid van de herstellende Daniel Ricciardo, maar kijkt volgend jaar wederom aan tegen een reserverol.

Daar waar het Oostenrijkse team graag inzet op jong talent, wordt er in 2024 gekozen voor Ricciardo en Yuki Tsunoda bij AlphaTauri. De goedlachse Australier moest halverwege het seizoen invallen voor de ontslagen Nyck de Vries en wist tijdens de race in Hongarije direct zijn teamgenoot te snel af te zijn. In Spa legde 'The Honey Badger' het wel weer af tegen zijn jongere teamgenoot en tijdens de tweede training op Zandvoort, blesseerde Danny Ric zich toen hij wilde uitwijken voor Oscar Piastri.

Beste ervan maken

In het persbericht van AlphaTauri blikt Lawson vooruit op de race in Qatar, ook laat hij zich uit over de gemaakte beslissing van Red Bull Racing. "Uiteraard is het mijn doel om fulltime in de Formule 1 te rijden, dus hoe teleurstellend het ook is, het is nog steeds mijn doel en het gaat er nu om dat ik ervoor zorg dat ik dat in de toekomst kan waarmaken." Voor hem geldt dat hij de komende tijd simpelweg wil laten zien wat hij in petto heeft. "Op dit moment heb ik nog steeds de kans om iets te laten zien en ik zal proberen er het beste van te maken. Zolang dit duurt, zal ik me er op richten en zodra ik een stap terug doe uit de Formule 1, zal ik me volledig richten op de voorbereiding op de laatste ronde van het Super Formula-kampioenschap op Suzuka", zo legt de huidige nummer twee van het Japanse kampioenschap uit.

Grand Prix van Qatar

Aankomend weekend staat de race op Qatar op het programma en daar heeft Lawson dan ook zin in. AlphaTauri heeft ook een aantal updates meegenomen en hoe die precies de prestaties zullen beinvloeden, dat is voor hem ook nog een vraag. "Ik weet niet zeker hoe we het daar zullen doen of hoe de upgrades zullen uitpakken. Ik denk dat het moeilijk te zeggen is, want waar we het moeilijk hadden in Japan, was vooral op hoge snelheid, in de eerste sector. We moeten nog meer leren over onze prestaties", zo legt hij uit. Het wordt daarnaast de eerste keer dat Lawson gaat deelnemen aan een sprintweekend: "Met maar één vrije training moeten we als coureurs weten waar we ons kunnen verbeteren, want 's nachts wordt het sneller, als het veel koeler is en we moeten precies weten hoe we alles uit de auto kunnen halen. Ik verwacht dat het moeilijker wordt dan de races die we net hebben gereden."