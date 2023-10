Lars Leeftink

Zondag 1 oktober 2023

Luca Furbatto, Engineering director van Aston Martin, heeft zijn team in 2023 stappen zien maken. De Italiaan ziet echter richting 2026 mede dankzij de nieuwe en moderne campus mogelijkheden en hoopt dat de Formule 1 standaard versnellingsbakken gaat gebruiken om de kosten te besparen.

Op de site van Aston Martin spreekt Furbatto duidelijke taal: hij wil dat de teams in de koningsklasse vanaf het seizoen 2026 of zelfs eerder een standaard versnellingsbak gaan gebruiken. Er is echter flink wat weerstand, aldus Furbatto. "We dringen aan op een gestandaardiseerde versnellingsbak omdat het financieel zinvol is in een omgeving met een kostenplafond. We worden geconfronteerd met hevige tegenstand. Realistisch gezien zal het niet snel gebeuren."

"Het is mogelijk dat de FIA tot een soort middenweg komt, waarbij het ontwerp iets meer voorgeschreven, lichter en vereenvoudigd wordt", vervolgt Furbatto. "Ik vermoed dat we over een paar jaar zullen terugkijken en concluderen dat we een gouden kans hebben gemist om de kosten op het gebied van de transmissie te verlagen. Het is iets wat de fans niet zien, de technologie is bij alle teams hetzelfde en levert weinig op. Het geld dat bespaard wordt op de transmissie zou gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van aero's. Dat is op dit moment de enige manier om de grid te comprimeren en de show te verbeteren."

Eigen versnellingsbak

Furbatto weet dat hij veel vraagt van zijn team als vanaf 2026 een samenwerking wordt aangegaan met Honda, omdat Aston Martin lang niet meer gewend is om een eigen versnellingsbak te maken. "De laatste keer dat dit team zijn eigen versnellingsbak maakte was in 2008 en sindsdien is er veel veranderd. We werven en bouwen onze competenties op dit gebied uit - en we hebben al een aantal zeer getalenteerde ontwerpers binnengehaald. De groep die aan dit project werkt is nog steeds groeiende, maar het werk dat wordt gedaan met een mix van interne middelen en externe aannemers gaat snel vooruit. 2026 lijkt misschien ver weg in de toekomst, maar in technische termen is het echt net om de hoek."

Nieuwe campus Aston Martin

Furbatto is verder blij met de nieuwe campus, maar weet ook dat het uitdagingen met zich mee gaat brengen. "Zoals de reglementen er nu voor staan, zullen de teams een auto moeten ontwikkelen die zeer aerodynamisch is om de nieuwe krachtbron te compenseren. Het is een uitdaging, maar elk team zit in dezelfde situatie. Het is aan ons om het beter te doen dan de anderen. Het is een groot deel van alles wat we hopen te bereiken. Toen ik bij het team kwam, bestond de nieuwe campus nog niet eens, dus ik heb een inbreng gehad in het vormgeven van onze toekomstige faciliteiten."

"Ik herinner me dat we keken naar de lay-out van de R&D-testruimtes en de verschillende installaties. We hebben veel tijd besteed aan het bekijken van de lay-out van het gebouw, de specificaties van de apparatuur en zelfs het type fundering. De eerste fase van de nieuwe campus is klaar en het is een ongelooflijke plek om te werken. Ik denk dat we begin 2025 het volledige potentieel van de nieuwe campus zullen zien. Onze nieuwe dyno's voor versnellingsbakken zullen volledig operationeel zijn en de nieuwe windtunnel zal in de tweede helft van volgend jaar klaar zijn. Alles bij elkaar zal het een game-changer zijn."