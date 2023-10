Lars Leeftink

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft zijn team Red Bull Racing en coureurs Sergio Pérez en Max Verstappen gewaarschuwd voor de beperkte mogelijkheden die ze zullen krijgen om aan hun auto te werken tijdens de resterende sprintraceweekenden van dit seizoen. Dit begint al komend weekend tijdens de Grand Prix van Qatar.

Drie van de laatste zes races van het seizoen zijn sprintraceweekenden: Qatar, Austin (Verenigde Staten) en Brazilië. Het Red Bull-team van Horner heeft het constructeurskampioenschap van 2023 al veiliggesteld en wil het seizoen nu afsluiten door met Verstappen het kampioenschap bij de coureurs veilig te stellen. De Nederlander hoeft na de Grand Prix van Qatar slechts 146 punten voorsprong op teamgenoot Pérez te hebben om die titel te claimen, en zijn voorsprong bedraagt momenteel 177. Het kan zelfs na de sprintrace al afgelopen zijn.

Horner op zijn hoede

Desondanks is Horner op zijn hoede voor de complicaties die sprintraceweekenden kunnen veroorzaken. “We hebben nu veel sprintraces voor de boeg, bijna alle andere races zijn sprintraces”, vertelde Horner tegenover MotosportWeek. "En je hebt een sessie om je auto te repareren, dat kan veel druk opleveren, als je niet op tijd klaar bent. Als je een beetje regen hebt of een gecompromitteerde sessie, dat kan het erg ingewikkeld maken Dat zou een interessante factor kunnen zijn voor de volgende race."

Red Bull wint opnieuw

De RB19 van Red Bull is dit seizoen veel beter dan de rest van de competitie, waarbij het team erin slaagde vijftien van de zestien races te winnen. Hierdoor konden ze afgelopen weekend de titel veroveren, vooral dankzij een fantastisch seizoen van Verstappen. Zijn focus ligt nu op het veroveren van de dubbel, net zoals in 2022 het geval was. De vraag is of er nog een matig weekend tussen gaat zitten zoals in Singapore het geval was, tot nu toe het enige weekend in 2023 waarbij Red Bull geen race won en zelfs niet op het podium terug te vinden was.