Lars Leeftink

Zondag 1 oktober 2023 11:13 - Laatste update: 11:15

Mike Krack, teambaas van Aston Martin, erkent dat zijn team momenteel niet aan de beste periode van het seizoen bezig is. Toch denkt de teambaas van Fernando Alonso en Lance Stroll dat de afgelopen races van onder meer Max Verstappen en Red Bull Racing het team hoop mogen geven.

In de podcast F1 Nation zegt Krack dat de motivatie bij alle werknemers bij Aston Martin enorm is. Het verbaast zelfs de teambaas zelf een beetje, gezien de huidige vorm van het team de afgelopen paar raceweekenden. "Verrassend sterk, bij allemaal, vooral in de garage. Je kunt zien dat iedereen terug wil naar het podium. Iedereen vond deze ervaring vanaf het begin van het jaar leuk, dus het moreel is sterk en dat is iets wat we hoog moeten houden."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Windsor ziet uitdaging voor Mercedes: "Begrijpen de auto niet zo goed als McLaren"

Blijven upgraden

Toch weet ook Krack dat erover praten leuk is, maar dat het team en alle medewerkers het vooral moeten laten zien. Volgens de teambaas is dit mogelijk, maar dan moet het team wel goede upgrades gaan leveren zodat Alonso en Stroll een stabielere auto krijgen. "Maar we moeten er niet alleen over praten, we moeten upgrades brengen. We moeten onze auto weer in een betere window zien te krijgen, en dan is het moreel sowieso goed."

Red Bull Racing

Waar Krack zich ook aan vast weet te houden, is het raceweekend in Singapore. Niet per se omdat Aston Martin het daar erg goed deed, maar vooral omdat Red Bull Racing het daar lastig had. Het is volgens Krack een teken. "De laatste races hebben ons geleerd dat elk team op elk moment op achterstand kan komen. We hebben het gezien in Singapore met het team [Red Bull] dat het kampioenschap heeft gewonnen."