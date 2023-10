Lars Leeftink

Zondag 1 oktober 2023 09:43 - Laatste update: 09:44

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager, is er nog niet zo zeker van dat Mercedes in 2024 een grotere uitdager van Max Verstappen en Red Bull Racing kan zijn dan in 2023 het geval is geweest.

Op zijn YouTube-kanaal laat Windsor zich uit over de situatie bij Mercedes, waar ze al het hele seizoen op zoek zijn naar een succesvol concept. "Als ze in de basis wisten wat het probleem was, dan hadden ze er nu beter voor gestaan. Kijk naar McLaren. Mercedes begon het jaar beter dan McLaren, maar nu zijn ze langzamer. Je zou kunnen zeggen dat ze de auto niet zo goed begrijpen als McLaren op dit moment haar bolide begrijpt. Het is niet goed voor een team als Mercedes. Ze zijn Mercedes, ze hebben fantastische faciliteiten, supergoede motoren, afdelingen. En toch begrijpen ze nog niet hoe de auto werkt. Lewis zegt waarschijnlijk constant dat ze een Red Bull moeten bouwen, maar Mercedes doet het altijd op haar manier en ze gaan Red Bull niet kopiëren."

Details F1-auto's

Volgens Windsor gaat Mercedes het vanwege de details op de auto's lastig genoeg krijgen om de W14 op korte termijn beter te begrijpen. "De auto's zijn zo gedetailleerd nu. Je kan je indenken dat Mercedes dat met haar hulpmiddelen wel kan waarmaken, maar Red Bull gaat absoluut nog een stap vooruit maken, gebaseerd op de grotere kennis van zaken die ze hebben. Als Mercedes een Red Bull zou bouwen, dan moeten ze alsnog begrijpen hoe de auto werkt."

Mercedes kent moeite

Windsor ziet dat Mercedes het hier dan ook lastig mee heeft. "Dan heb je zo'n auto met een grotere 'sweet spot', maar kan je de auto dan van circuit tot circuit laten werken? Die consistentie heeft alleen Red Bull. Mercedes kan op dit moment überhaupt geen auto leveren die sneller is of net zo snel is als de McLaren. Dan is het moeilijk om te zien dat ze in 2024 een auto gaan bouwen die sneller is dan de Red Bull."