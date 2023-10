Lars Leeftink

Zondag 1 oktober 2023 08:54 - Laatste update: 08:59

De Formule 1 zou wel eens grote veranderingen wat betreft de uitzendingen kunnen gaan meemaken. Er zijn berichten verschenen over de belangstelling van Apple om te bieden op de wereldwijde televisierechten van de koningsklasse en deze rechten met dit miljardenbod exclusief te willen maken.

Volgens de laatste editie van tijdschrift Business F1 is Apple 'serieus' over het uitbrengen van een 'blockbuster'-bod in de toekomst op de mondiale rechten om F1 uit te zenden. Er wordt gedacht dat de deal tot $2 miljard dollar per jaar zou kunnen kosten, een bedrag dat twee keer zoveel zou zijn als de Formule 1 momenteel ontvangt voor hun wereldwijde tv-rechten. Het rapport stelt dat Apple kijkt naar een 'glijdende schaal' van exclusiviteit, beginnend bij een initiële 25 procent van de complete uitzendrechten, voordat het zich uiteindelijk richt op 100 procent over vijf jaar, wanneer de resterende contracten met nationale en internationale omroepen aflopen. In Nederland wordt de Formule 1 live uitgezonden door Viaplay en F1 TV, terwijl er samenvattingen te zien zijn op Ziggo Sport en NOS. Ook deze partijen zullen deze ontwikkelingen dus in de gaten houden, aangezien het ook impact op hun toekomstplannen kan hebben als de uitzendrechten in de toekomst inderdaad exclusief zouden worden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes zag confrontatie Hamilton en Russell in Japan: "Gaan we niet al te veel op in"

Apple bekijkt verschillende sportdeals

Het overweldigende succes van Apple's nieuwe deal met de MLS (de Amerikaanse voetbalcompetitie) zou aanleiding hebben gegeven tot de interesse in de uitzendrechten van de Formule 1. Gezien de triomf van Netflix-serie Drive to Survive, is het geen wonder dat Apple naar verluidt geïnteresseerd is om de sport verder uit te breiden. Naast de Formule 1 wordt aangenomen dat Apple ook de uitzendrechten van de Engelse Premier League (voetbal) wil veroveren terwijl ze een alomvattend sportpakket willen creëren. Of er een deal met Apple zal komen, valt nog te bezien, maar bedrijven als Sky Sports en Viaplay zullen ongetwijfeld kennis nemen van de bedoelingen van Apple, aangezien ze ernaar streven om minimaal een deel van de deal af te pakken. Ook Ziggo Sport zal de situatie in de gaten houden.

Populariteit F1

Ondanks de beweringen dat de dominantie van Max Verstappen in 2022 en 2023 fans wegjaagt en ervoor zorgt dat ze naar andere sporten gaan, denkt Apple er blijkbaar anders over als het gaat om de toekomst van de Formule 1. Ian Holmes, directeur mediarechten voor de Formule 1, werd benaderd voor commentaar door het tijdschrift Business F1, maar hij 'wilde dat op dit moment liever niet leveren'.