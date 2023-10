Lars Leeftink

Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en George Russell trokken hun wenkbrauwen op toen ze verstrikt raakten in een spannende strijd op het circuit van Suzuka tijdens de Grand Prix van Japan. Bradley Lord, hoofd communicatie bij Mercedes, heeft echter snel actie ondernomen om het incident te bagatelliseren en het te categoriseren als een tijdelijke vertoning van emoties die is besproken in een samengestelde debriefing na de race.

Gedurende hun samenwerking hebben Hamilton en Russell voor het grootste deel een harmonieuze werkrelatie onderhouden sinds Russell begin 2022 bij Mercedes kwam. Toch was de race in Japan reden genoeg voor een korte, maar intense confrontatie tussen de twee coureurs, waarbij er soms risico was op contact en het duo zonder punten de race had kunnen verlaten als het fout was gegaan.

Mercedes over potentieel probleem

Lord erkende het incident, maar bleef vertrouwen hebben in het vermogen van het team om eventuele conflicten aan te pakken en op te lossen. Dit zei de vervanger van Toto Wolff na de race in Japan tegen onder meer RacingNews365. "Beide coureurs raceten hard en gingen tot het uiterste. En ja, er was duidelijk wat radioverkeer dat dat weerspiegelt. In de loop der jaren hebben er echter de gewoonte van gemaakt om niet te veel in te gaan op wat er wordt gezegd in the heat of the moment. Zeker tijdens een spannende en veeleisende race als deze ontstaat er druk in de cockpit. Alles wat opgeruimd of besproken moet worden, komt achteraf: buiten die 'snelkookpan', tijdens de debriefing." Al vroeg in de race probeerde Russell Hamilton te passeren in de laatste chicane, maar Hamilton verdedigde zich met succes. Later zorgde Hamilton's zeldzame fout ervoor dat Russell dichterbij kon komen, maar Hamilton verdedigde door beide auto's buiten de limieten van de baan te duwen, wat Russell ertoe aanzette de actie van zijn teamgenoot in twijfel te trekken.

Naarmate de race vorderde, wankelde de strategie van een eenstopper van Russell en stelde hij een plan voor om Sainz met DRS tegen te houden, waarbij hij ermee instemde Hamilton te laten passeren. Na een langdurig proces kreeg Russell de opdracht om van positie te wisselen. Mercedes zei vervolgens tegen Hamilton dat hij langzamer moest gaan rijden om Russell binnen DRS-bereik te houden, maar deze strategie verliep niet zoals gepland en Hamilton behield ternauwernood zijn positie voor Sainz aan de finish.

Hamilton oneens met Russell

Beide coureurs hebben sindsdien erkend dat de spanningen op het circuit voortkwamen uit de intensiteit van de concurrentie en indirecte frustraties. "Toen ze het mij voorstelden, wist ik dat ze er duidelijk over nadachten vanwege de vorige race, maar het klopte niet", legde Hamilton uit na de race in Japan. "Ik had ongeveer twee seconden voorsprong, en ze vroegen me toen om George DRS te geven. Dus ik moest op het rechte stuk het gas loslaten om hem 0,8 seconden achter te laten, daarna had hij DRS. Dat moest gebeuren omdat hij op één stop stond en wij op twee."