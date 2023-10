Vincent Bruins

Frédéric Vasseur heeft zich uitgesproken over het debacle omtrent de track limits in Qatar. De teambaas van Ferrari zegt de FIA vóór dat weekend al te hebben gewaarschuwd.

Track limits was een van de meest besproken onderwerpen van de Grand Prix van Qatar. Door het gehele weekend werd de ene na de andere rondetijd verwijderd. De kerbs van bochten 12 en 13 moesten voor de zaterdag worden aangepast, omdat het overschrijden van de track limits daar zorgde voor scheurtjes in de Pirelli-banden. Er werden tijdens de Sprint en de zondagsrace ook een boel tijdstraffen uitgedeeld. Charles Leclerc verloor daardoor punten op de zaterdag en ook op de zondag hadden penalty's invloed op de resultaten rond de tiende stek.

Festival

"Ik zou zeggen dat mijn grootste probleem met het weekend de track limits was," legde Vasseur uit tegenover de aanwezige media op het Lusail International Circuit. "Als je naar Spielberg gaat, weet je dat je problemen gaat krijgen met track limits, en we hebben problemen met track limits hier, en je krijgt de resultaten twee uur na de race. Toen we vóór het weekend arriveerden, vertelden we [de FIA] exact hetzelfde, dat het een festival zou worden. En het was dan ook een festival," zo omschreef de Fransman de regen aan tijdstraffen.

Denken aan kijkers thuis

"Daar komt nog bij dat de coureurs aan het eind waarschijnlijk een beetje concentratie verliezen, en sommigen hadden in de laatste tien ronden elke ronde een waarschuwing of straf voor track limits," vervolgde de Ferrari-teambaas. "Maar je kan hen niet de schuld geven in zo'n situatie. Wij moeten de oplossing vinden. Het is niet eens goed voor de show. Wanneer je aan de pitmuur staat, dan je het aantal overtredingen zien, en zo de verhaallijn volgen, en je weet waar je staat. Maar ik denk dan aan de kijkers die voor de buis zitten. Zij hebben geen idee van wie welke waarschuwing krijgt. Op een gegeven moment zien ze plots Gasly vijf seconden, Gasly tien seconden, Gasly vijftien seconden. Daar moeten we dus ook aan denken." Vasseur prijsde de moeite die de organisatie van de Qatar Grand Prix stak in het evenement, maar benadrukte dat "een uitkomst als dit niet op dit niveau van het kampioenschap" hoorde te gebeuren.