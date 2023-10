Remy Ramjiawan

Voormalig Ferrari-voorzitter Luca di Montezemolo heeft kritiek geuit op het Italiaanse team en benadrukt dat het vieren van de derde plaats simpelweg het accepteren van een ‘nederlaag’ is.

Ook in 2023 heeft het trotse Ferrari geen rol van betekenis gespeeld in de strijd om de titel. Onder leiding van Di Montezemolo werden halverwege de jaren negentig namen als Michael Schumacher, Jean Todt en Ross Brawn naar Ferrari gehaald. Het duurde even, maar uiteindelijk zette het Italiaanse team een dominante reeks neer waarbij 'Schumi' vijf kampioenschappen in dienst van de Scuderia wist bij te schrijven. Het laatste kampioenschap dateert alweer uit 2007, toen Kimi Räikkönen in het Ferrari-rood de titel wist te pakken. Voorlopig moet het team alle zeilen gaan bijzetten om überhaupt in de buurt te komen van Red Bull Racing en dat steekt de voormalig president wel ergens.

SF23 is ook geen kampioenschapsbolide

In Qatar hengelde Max Verstappen zijn derde kampioenschap binnen en Di Montezemolo kan daar wel van genieten, zo vertelt in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Ook Ferrari was in het verleden geïnteresseerd in de diensten van de Nederlander "die we volgen sinds hij in de kartkampioenschappen reed", zo vertelt hij. Di Montezemolo was eerder dit jaar al kritisch op de Scuderia, maar vindt dat de huidige coureurs niets te verwijten vallen. "De coureurs? Ik denk dat zij het minste van de problemen zijn, het probleem is de auto."

Italiaanse trots

Ferrari staat op dit moment op de derde plek in het klassement voor de teams. Mercedes heeft een voorsprong van 28 punten en met een beetje geluk kan de Scuderia nog de tweede plek overnemen. Toch is dat volgens Di Montezemolo schrale troost, want uiteindelijk telt alleen de titel. "Ik hou niet van waar Ferrari vandaag staat, ik hou er ook niet van om te juichen voor een derde plaats wat voor mij voelt als een nederlaag."