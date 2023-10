Remy Ramjiawan

Zondag 15 oktober 2023 11:22 - Laatste update: 11:25

Volgens Rudy van Buren is het verschil in rijstijl tussen Max Verstappen en Sergio Pérez misschien niet eens zo heel groot, maar weet de Nederlander simpelweg de sterke punten van de RB19 beter te benutten. De simulatiecoureur van Red Bull Racing wijst dan ook naar de voorgangers van de Mexicaan, die ook moeite hadden met het karakter van de bolides.

Het tweede zitje bij Red Bull Racing is al het hele jaar een onderwerp van gesprek. Daar waar Verstappen de ene na de andere zege op zijn naam wist te zetten, kwakkelt Pérez in 2023. Het heeft ertoe geleid dat de positie van de Mexicaan, die nog altijd een contract tot en met 2024 op zak, ter discussie staat. Toch wisten voorgangers Alexander Albon en Pierre Gasly het gat naar de Nederlander ook niet altijd te dichten en Van Buren wijst in gesprek met GPFans naar de sterke voorkant van de wagens uit Milton Keynes.

Overstuur versus onderstuur

Verstappen heeft al meer dan eens aangegeven dat hij wel van een auto houdt die meer overstuur, dan onderstuur heeft. Zo'n soort auto kan de bochten goed aansnijden, maar met een lossere achterkant, kan de auto ook zomaar uitbreken. Het is een rijstijl die niet bij iedereen past, maar vaak wel de snelste tijden oplevert. Het verschil tussen Verstappen en zijn teamgenoot is dit seizoen al een aantal keren benadrukt, maar Van Buren is van mening dat het qua rijstijl nog best dicht bij elkaar ligt.

Sterke punten RB19 benutten

"Ik denk dat je het niet een specifiek naar Sergio moet trekken. Er hebben twee coureurs voor Sergio daar gezeten en die hadden ook moeite met de karakteristiek van de auto. De auto heeft een sterke voorkant en als je daar mee om kunt gaan, dan kun je dat uitermate goed benutten", zo laat Verstappen al het hele seizoen zien. Op een stratencircuit is een auto met wat overstuur niet altijd de snelste optie en vaak staat Pérez er dan ineens wel bij. "Er zijn ook situaties waar dat minder tot zijn recht komt, laat ik het zo maar zeggen."

Details

De verschillen tussen de twee coureurs van Red Bull Racing is in zijn ogen alleen maar te zien in de details. "Voor de rest zijn het echt alleen maar de details. Het is natuurlijk niet dat als je die data over elkaar heen legt dat er megaverschillen te zien zijn. Daar moet ik gelijk bij zeggen; ik heb die data niet gezien. Als je het globaal ziet, van buitenaf, dan zie je echt niet dat de één vijftien meter later remt dan de ander. Het is allemaal finesses, wat dan samenkomt", aldus Van Buren.

Het hele interview: