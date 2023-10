Remy Ramjiawan

Zondag 15 oktober 2023 17:08 - Laatste update: 17:10

Volgens enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button was het niet zozeer de hitte in Qatar dat zorgde voor een gevaarlijke situatie, maar eerder de langdurige G-krachten die de coureurs te verduren kregen op het Losail International Circuit.

De uitputtingsslag in Qatar was goed te zien na de race. Diverse coureurs hebben zich er al over uitgelaten en hopen zo'n soort situatie niet meer mee te hoeven maken. Max Verstappen sprak al over één van de zwaarste races uit zijn carrière en Esteban Ocon gaf zelfs aan dat hij moest overgeven in de auto. Logan Sargeant kon de slijtageslag niet aan en stapte halverwege de race uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Van Buren kijkt naar verschillen in rijstijl tussen Verstappen en Pérez

G-krachten

Geciteerd door Autosport.com legt Button uit dat het niet de hitte was waardoor de coureurs tot het gaatje moesten. "Ik heb niet gevoeld hoe warm het was, maar één van de grotere problemen van Qatar is dat die jongens overal op het circuit met flink wat G-krachten te maken hebben. Ik bedoel, we hebben in het verleden heel veel hete races gehad", zo legt hij uit. "Maar ik denk dat het grootste probleem voor hen is dat hun lichaam zo lang aan zo'n hoge laterale G-krachten hebben blootgestaan, dat je bijna niet kunt ademen. Ze waren niet in staat om genoeg zuurstof in het bloed te krijgen, dus dat is het grootste probleem." De kampioen van 2009 trekt de vergelijking met een aantal Amerikaanse raceklassen. "IndyCar heeft een soort gesloten cockpit en het is duidelijk heet in die auto's en ik weet dat ze geen stuurbekrachtiging hebben, dus ik weet dat het ook pijn doet. Maar ze hebben niet dezelfde G-krachten als een Formule 1-auto."

FIA wil herhaling voorkomen

De FIA heeft al aangekondigd dat er maatregelen worden genomen om een herhaling van Qatar te voorkomen en dat komt na de kritiek van de coureurs. "Zolang coureurs zich niet uitspreken, zullen ze het niet veranderen. Ik weet nog dat ik in Maleisië, toen mijn bidon kapot ging, grote problemen had tijdens de race. Je begint te rillen en dan verlies je je zicht. Dan wordt het gevaarlijk, dus ik heb gevoeld hoe slecht het kan zijn", aldus Button.