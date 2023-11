Brian Van Hinthum

Woensdag 1 november 2023 17:29

Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Qatar op nota bene de zaterdag al de wereldtitel te pakken na de sprintrace en dus was het in de avond tijd voor een klein feestje. Christian Horner doet uit de doeken wat de Nederlander op die avond dronk en dat hij zijn coureur uiteindelijk naar bed moest sturen voor de race van zondag.

Het was een ongebruikelijke situatie tijdens de Grand Prix van Qatar. Omdat we in het Midden-Oosten te maken hadden met een sprintraceweekend, vielen er natuurlijk op de zaterdag ook punten te verdienen. Verstappen hoefde slechts een minimaal aantal punten op nummer twee Sergio Pérez uit te lopen om de titel veilig te stellen, terwijl hij bij een nulresultaat van Pérez automatisch de titel zou pakken. De Mexicaan viel daadwerkelijk uit tijdens de sprintrace, waardoor het lot van 2023 vroegtijdig bezegeld werd en Verstappen als drievoudig kampioen door het leven kon.

Een paar drankjes

Dat betekende dat de kurk van de champagne kon en er gefeest kon worden. Door de vreemde situatie stond er op zondag echter nog een loodzware race op het programma. Het weerhield Verstappen er echter niet van om na het binnenhalen van zijn titel een kleine alcoholische versnapering te drinken. Het bleef echter niet bij één, zo onthult Horner bij de Eff One-podcast met Dax Shepard. "Hij won het wereldkampioenschap in Qatar en ik zei: 'Oké, laten we het hele team samenbrengen. We pakken een paar drankjes, je wint niet elke dag een wereldkampioenschap.'"

Vijf gin-tonics

Uiteindelijk bleef het bij Verstappen echter niet voor 'een paar drankjes'. "Het was ongebruikelijk om op zaterdag te winnen, toch? Er stond ook nog een Grand Prix op het programma met 42 graden. Iedereen moest dus op een normale tijd op bed liggen. Max zat inmiddels op vijf gin-tonics. Toen moesten we echt stoppen. Iedereen moest naar bed toe, maar uiteindelijk had iedereen toch een kater op zondag." Het werd immers een loodzware race in Qatar. Verstappen had er opmerkelijk genoeg weinig last van: "Er vielen coureurs flauw door de hitte. Ik denk dat Max in een soort detox zat!", besluit de Brit lachend. De drank deed Verstappen weinig kwaad: hij won de Grand Prix op zondag met groot gemak.

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

