Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 september 2023 18:32

Sergio Pérez ligt de afgelopen races behoorlijk onder vuur wegens zijn tegenvallende resultaten en crashes van de afgelopen weken. De Mexicaanse coureur wijst nu op een opvallende reden voor de kritieken die hij te verwerken krijgt én noemt daarnaast ook de naam van George Russell.

Het seizoen van Pérez lijkt echt met een flinke vaart naar beneden te gaan. De man uit Guadalajara rijdt constant op grote afstand van teammaat Max Verstappen en de afgelopen weken raakt hij ook nog eens regelmatig betrokken bij crashes. In Singapore en Japan waren het onder meer Yuki Tsunoda, Alex Albon en Kevin Magnussen die op een negatieve manier kennismaakten met de Red Bull-coureur en Pérez wordt na zijn laatste twee races dan ook op allerlei manieren onder vuur genomen.

Niks gehoord over Russell

In de media wordt er steeds meer gespeculeerd over het mogelijke vervangen van de coureur die dit seizoen twee races won. Zelf lijkt Pérez niet zoveel te kunnen met alle negatieve geluiden die in zijn richting komen. Tijdens een evenement op de campus van Ford in Mexico wijst Pérez richting Russell, die in de laatste ronde in Singapore pijnlijk crashte. "We zagen het met Russell. Hij crashte in de laatste ronde vanaf de tweede plek, maar daar hoor je niemand over. Als zoiets bij Red Bull gebeurt, heb je meteen driehonderd mediakanalen op je dak die zeggen dat je weg moet", zo citeert de Mexicaanse tak van Fox Sports.

Afkomst speelt ook mee

Niet alleen wijst Pérez in zijn verdediging naar het feit dat hij dus bij Red Bull Racing rijdt en onder een vergrootglas ligt. Ook zijn nationaliteit werkt volgens de nummer twee in het wereldkampioenschap niet mee. "Dit soort dingen gebeuren nu eenmaal vaak in de Formule 1 en zo werkt het ook in een teamomgeving. Daarnaast heb ik het gevoel dat het feit dat ik Mexicaans ben er ook veel invloed op heeft."