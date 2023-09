'Palou completere coureur dan Verstappen', Terugkeer Ricciardo in Qatar onwaarschijnlijk | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 28 september 2023 21:57

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaan kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo werd bekend dat Christian Horner de kans dat Daniel Ricciardo weer zal racen in Qatar, niet zo hoog inschat. Agustín Canapino vindt tweevoudig IndyCar-kampioen Álex Palou een completere coureur dan Max Verstappen en Tom Coronel wijst naar de oplossing voor Ferrari: 'Verstappen een blanco cheque aanbieden'. Dit is de GPFans Recap van donderdag 28 september.

Artikel gaat verder onder video

Palmer bekritiseert Norris na Japan: "Hij laat Max daar echt ontsnappen"

Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer vindt dat Lando Norris Max Verstappen wel heel makkelijk liet gaan tijdens de start van de Grand Prix van Japan. De tweevoudig kampioen knokte niet alleen met Norris nadat de startlichten uitging, ook Oscar Piastri probeerde de Nederlander in te halen. Uiteindelijk wist Verstappen de twee McLaren's achter zich te laten en ging hij op weg naar zijn dertiende zege van het seizoen. Hele artikel lezen? Klik hier

Tom Coronel ziet maar één Ferrari-oplossing: 'Verstappen een blanco cheque aanbieden'

Het team van Ferrari kon aan het begin van 2022 nog eventjes meevechten om de titel, maar toen Red Bull Racing de gewichtsproblemen had opgelost, kon de Scuderia geen vuist meer maken. In 2023 speelt het Italiaanse team geen rol van betekenis voor het kampioenschap en Tom Coronel vindt dat alleen Max Verstappen het tij kan gaan keren voor de renstal uit Maranello. Hele artikel lezen? Klik hier

Alex Palou

'Palou completere coureur dan Verstappen vanwege ovals in IndyCar'

Agustín Canapino is van mening dat de tweevoudig IndyCar-kampioen Álex Palou een completere coureur dan Max Verstappen is. De Argentijn heeft Verstappen ook heel erg hoog staan, maar het feit dat de IndyCar ook op ovals rijdt, vindt hij een voordeel voor Palou. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner spreekt over gewild Red Bull-zitje: "Lando is een geweldige coureur"

Het mag geen geheim zijn dat Christian Horner gecharmeerd is van Lando Norris. De Britse teambaas heeft veelvuldig laten doorschemeren dat de McLaren-coureur prima bij het Oostenrijkse team zou passen. In gesprek met Sky Sports F1 gaat hij er dieper op in. Hele artikel lezen? Klik hier

Terugkeer Ricciardo in Qatar onwaarschijnlijk volgens Horner: "Kans groter van niet"

Volgens Christian Horner gaat het er toch op lijken dat Liam Lawson ook in Qatar het stoeltje van Daniel Ricciardo moet gaan invullen. De Australiër is aan het herstellen van zijn blessure en de teambaas van Red Bull wil vooral niet dat Ricciardo te vroeg weer gaat racen. Hij verwacht dan ook dat Austin de plek kan gaan zijn waar Ricciardo zijn rentree gaat maken. Hele artikel lezen? Klik hier