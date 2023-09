Brian Van Hinthum

Donderdag 28 september 2023 08:35

Lando Norris mocht zondag in Japan de Grand Prix op Suzuka starten vanaf de derde plek en de Brit beleefde een uitstekende start, waarmee hij Oscar Piastri te grazen nam. Toch lagen er meer kansen volgens Jolyon Palmer: de Brit liet wel héél gemakkelijk Max Verstappen er vandoor gaan.

Het team van McLaren is bezig aan een uitstekende opmars binnen de Formule 1. Nadat de renstal van Zak Brown aan het begin van het jaar onderaan de pikorde leek te bungelen, hebben ze met een aantal gerichte upgrades de weg naar voren gevonden én zijn ze op dit moment wellicht zelfs het tweede team. Ook in Japan kwam de formatie weer goed van de dag met de plekken achter Max Verstappen in de kwalificatie. Uiteindelijk mochten ook beide heren mee naar het podium met de regerend en - hoogst waarschijnlijk - aanstaand wereldkampioen.

Max laten ontsnappen

Toch is er ondanks de goede prestatie van Norris wat kritiek op zijn gebrek aan scherpte - vooral tegenover Verstappen - bij de start. In zijn analyse voor F1TV zegt hij het volgende. "Hij vecht helemaal niet zo hard bij het ingaan van bocht twee. Hij stuurt in, Verstappen heeft nét zijn Red Bull daar aan de binnenkant, maar Norris heeft nog steeds een nipt voordeel bij het insturen. Maar, hij vecht niet echt hard. Nu is hij puur in schadebeperking-modus. Zijn eerste taak is om zijn teamgenoot te verslaan. Het is een beetje zoals Silverstone voor hem. Het had in tranen kunnen eindigen, hij had Piastri de kans kunnen geven hem voorbij te steken. Hij laat het dus gaan. Het is goed gedaan om één positie te pakken, maar hij laat Max daar echt ontsnappen", meent Palmer.

Eerdere kritiek Silverstone

Het is niet de eerste keer dat Palmer zich zo kritisch over de vechtlust van Norris tegen Verstappen uitlaat. Ook in Silverstone was de oud-coureur kritisch op de McLaren-rijder. "Toen de druk hoger werd, zwaaide Lando de witte vlag en maakte Max een gemakkelijke inhaalactie om de leiding over te nemen. Aan de ene kant toonde dit een verrassend gebrek aan strijd voor iemand die aan de leiding lag in zijn thuisrace, op een dag waar McLaren het tempo had om de leider in het kampioenschap bij te kunnen houden."