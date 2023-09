Brian Van Hinthum

Donderdag 28 september 2023 16:24

Max Verstappen is hard op weg om zijn derde wereldtitel binnen te halen en dat doet de Nederlander in dat geval opnieuw voor Red Bull Racing. Aan de andere kant is het legendarische Ferrari nog altijd aan het kwakkelen met tegenvallende resultaten. Tom Coronel ziet maar één optie voor de Italianen: contracteer Verstappen.

Verstappen is na zijn overwinning in Japan hard op weg naar zijn derde wereldtitel op een rij en tijdens de volgende Grand Prix in Qatar kan het al raak gaan zijn. De regerend wereldkampioen heeft er dit seizoen nog een schepje bovenop gedaan in de Formule 1, nadat hij in 2021 en 2022 al het kampioenschap wist te pakken. Naast dat hij per jaar een betere coureur lijkt te worden, heeft Red Bull onder aanvoering van technisch wonder Adrian Newey hem dit seizoen ook nog eens een ongenaakbare en betrouwbare auto weten te geven. Iets dat hem al dertien overwinningen opleverde.

Blanco cheque

De successen heeft Verstappen dus mede te danken aan zijn samenwerking met Red Bull Racing en met zijn langlopende contract lijkt het onwaarschijnlijk dat Verstappen in de nabije toekomst bij een ander team gaat tekenen. Coronel ziet echter ook de malaise bij Ferrari en heeft de gouden tip in petto: "Als ik de baas van Ferrari zou zijn, zou ik direct het management van Max Verstappen bellen. Ik zou hem een blanco cheque geven waarop hij zelf het bedrag per jaar mag invullen, als Max maar een rood pak aantrekt. Het bedrijf zal bijna failliet gaan. Maar als je wilt winnen, is dat gewoon de enige optie", citeert Formule1.nl de analist tijdens Formule 1 Paddockpraat.

Next level Ferrari

Voorlopig lijkt dat dus onwaarschijnlijk, al wil Coronel ook vanuit Verstappen zelf wel zien dat de Nederlander het ook bij een andere renstal goed kan doen. Zeker bij het iconische Ferrari. “Je bent pas echt een geslaagd autocoureur als je de titel wint in een Ferrari. En dan wil ik helemaal niks afdoen aan het succes van Max, want hij gaat alle records breken ter wereld. Hij is meer dan speciaal en daar is al het bewijs al voor geleverd, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Maar als je een rood Ferrari-pak aan hebt, dan ben je geen Formule 1-coureur, dan ben je next level.”