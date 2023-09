Brian Van Hinthum

Donderdag 28 september 2023 11:46

Het stoeltje naast Max Verstappen blijft één van de meest besproken onderwerpen binnen de Formule 1 en omdat het contract van Sergio Pérez na 2024 afloopt, zijn er veel kapers op de kust voor die felbegeerde plek. Christian Horner doet een boekje open over die strijd en bespreekt de optie van Lando Norris.

De plek naast Verstappen bij Red Bull Racing is eigenlijk al jarenlang een belangrijk onderwerp van gesprek. Verschillende coureurs passeerden al de revue. Zo kregen Pierre Gasly, Alex Albon en Pérez de kans zich te laten zien naast de getalenteerde Nederlander, waarbij de Mexicaan het voorlopig het langst volhoudt. De man uit Guadalajara beschikt echter over een na 2024 aflopend contract, waardoor de zekerheid rondom de positie naast Verstappen klein is.

Gewild zitje

Ondertussen liggen er meerdere kapers op de kust voor het gewilde stoeltje, vertelt Horner aan Sky Sports. "Het is nooit gemakkelijk om Max zijn teamgenoot te zijn. Sommige coureurs kunnen misschien die uitdaging aan, sommige misschien niet. We houden natuurlijk een oogje in het zeil op de markt, net als op de coureurs die we hebben. Zoals je je voor kunt stellen, is er behoorlijk wat interesse vanuit bepaalde sectoren om een Red Bull-auto te mogen besturen", stelt de Red Bull-baas.

Lando Norris

Horner vervolgt: "Max opereert op zo'n hoog niveau met zelfvertrouwen en zijn toewijding. Zijn talent staat op dit moment buiten kijf. Het is lastig om van iemand te verwachten dat hij hem met hetzelfde materiaal verslaat. Natuurlijk is er een hoop talent en willen wij de twee best mogelijke coureurs hebben." Eén van die namen die aan die eis kan voldoen, is Norris. "Lando is een geweldige coureur. Hij is een groot talent, met een grote persoonlijkheid. Natuurlijk is hij één van de coureurs die je in de gaten houdt. Maar daar zijn meer coureurs van. Er is p dit moment een generatie coureurs met ontzettend veel talent", besluit hij.