Brian Van Hinthum

Donderdag 28 september 2023 09:32

Daniel Ricciardo keerde tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië terug in de Formule 1 bij AlphaTauri, maar is sinds de Dutch Grand Prix afwezig wegens een gebroken middenhandsbeentje. Christian Horner geeft een update over de Australiër en of hij terug kan keren in Qatar.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië hadden Helmut Marko en AlphaTauri genoeg gezien van Nyck de Vries en besloten ze de Nederlander op straat te zetten. Red Bull-reservecoureur Daniel Ricciardo kreeg van de leiding de kans om een klein half jaar na zijn "vertrek" uit de Formule 1 opnieuw in te stappen bij een team. De verwachtingen van zijn altijd enthousiaste fans waren hoog, maar lang kon men niet genieten van de terugkerende Ricciardo. Tijdens de Grand Prix van Nederland brak hij namelijk zijn middenhandsbeentje na zijn crash op vrijdag en dus ligt hij al enige tijd uit te roulatie.

Horner geeft update

In eerste instantie mikte hij op een comeback in Singapore, maar dat bleek veel te ambitieus. Ondertussen doet vervanger Liam Lawson het meer dan uitstekend als teamgenoot van Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander maakt indruk in de AlphaTauri en bekroonde dat onder meer met twee punten tijdens de lastige race in Singapore. Inmiddels is er weer een weekend rust in de Formule 1, maar toch lijkt Qatar nog wat vroeg te komen als we Horner moeten geloven. "Ik zou zeggen dat de kans groter van niet is dan van wel op dit moment", vertelt de Brit aan Sky Sports.

Voorbereiden op Austin

Hij legt uit hoe de situatie is: "Zijn herstel gaat goed, maar hij heeft zijn stoeltje voor volgend jaar veiliggesteld. Is het dan nodig om een overhaaste terugkeer in Qatar te maken? Het is misschien veel handiger is om zichzelf wat beter voor te bereiden op Austin, wat ook nog eens een heel hobbelig circuit is. Ik weet dat hij zijn vizier op Qatar heeft gezet. Hij rijdt volgende week in de simulator en dan zullen we een beslissing maken", besluit de Red Bull-baas.