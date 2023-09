Vincent Bruins

Donderdag 28 september 2023 06:33

Agustín Canapino beweert dat er tenminste één coureur beter is dan Max Verstappen. Volgens hem zou dat zijn IndyCar-collega Álex Palou zijn.

Canapino werd in zijn thuisland viermaal kampioen in de Turismo Carretera, tweemaal in de Súper TC2000 en zevenmaal in de Top Race V6, voordat de 33-jarige verrassend zijn debuut maakte in de IndyCar Series. Hij reed in 2023 het volledige seizoen voor Juncos Hollinger Racing. Het was Palou die de titel pakte in de IndyCar dit jaar. Het is al zijn tweede kampioenschap in de Amerikaanse formuleklasse. De Chip Ganassi Racing-coureur wist voor het eerst sinds Dan Wheldon in 2005 een titel al vóór de seizoensfinale veilig te stellen. Hij hoopte een zitje in de Formule 1 te verdienen en had ook al een contract getekend bij McLaren. Dit ging echter meer om een rol als testcoureur. Palou kwam dan ook in een vrije training uit voor McLaren tijdens de Grand Prix in Austin vorig jaar. De Spanjaard heeft nu echter de overeenkomst met het team uit Woking geschrapt met een rechtszaak tot gevolg.

Completere coureur

Ondanks deze contractsaga zijn het vooral de tweede indrukwekkende kampioenschappen die Palou in de IndyCar heeft weten te behalen die erbovenuit springen bij Canapino. "Palou is uitmuntend, en hij is naar mijn mening de beste coureur ter wereld," vertelde hij bij FOX Sports Argentina. "Als hij niet de beste is, dan behoort hij in ieder geval tot de beste drie. Naar mijn mening is Palou een completere coureur dan Verstappen. Wat Palou in de IndyCar doet, is voor mij echt buitenaards. Maar het is puur een subjectieve mening."

Palou tijdens een test voor McLaren

Ovals

Canapino vindt niet dat Palou naar de Formule 1 hoeft te verhuizen om te bewijzen dat hij daadwerkelijk de beste coureur is. "Verstappen is net zo goed buitenaards," vervolgde de Argentijn. "Ik hoop niet dat Verstappens fans mij gaan bekritiseren, want ik heb Verstappen ook hoog zitten, maar ik vind dat hetgeen wat IndyCar-coureurs anders maakt het feit is dat er op ovals geracet wordt, en de ovals zijn het absolute extreme en de Formule 1 heeft dat niet. Daarom vind ik dat dat een coureur als Palou, die de lat hoog legt op alle typen circuits, in alle typen disciplines, buitenaards maakt."