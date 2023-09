Vincent Bruins

Liam Lawson heeft sinds zijn debuut in de Formule 1 Yuki Tsunoda in elke Grand Prix verslagen. Voldoening haalt hij er echter niet uit. De teleurstelling over het mislopen van een vast zitje bij Scuderia AlphaTauri lijkt groot.

Lawson stapte op Circuit Zandvoort bij het B-team van Red Bull in, nadat Daniel Ricciardo zijn middenhandsbeentje had gebroken tijdens de vrije trainingen voor de Dutch Grand Prix. Hij werd dertiende in de knotsgekke race, twee posities voor Tsunoda. Lawson werd in Italië indrukwekkend als elfde geklasseerd, terwijl Tsunoda überhaupt niet kon deelnemen, vanwege een opgeblazen motor in de opwarmronde. Lawson verdiende vervolgens het beste resultaat van AlphaTauri dit seizoen met de negende stek in Singapore. Tsunoda viel wederom uit na contact met Sergio Pérez. Lawson liep in Japan de punten op één positie mis, maar hij finishte wel weer voor Tsunoda die zijn thuisrace reed.

Simpelweg best blijven doen

Lawson vindt het feit dat hij Tsunoda steeds verslaat echter niet zo belangrijk. "Voldoening is het niet," antwoordde de Nieuw-Zeelander op de vraag van de aanwezige media in Suzuka of hij er voldoening uithaalde. "Ik wilde dat zitje hebben, en die heb ik nu toch niet. Dus ik doe simpelweg mijn best elke keer dat ik in de auto stap en ik blijf dat gewoon doen voor zolang ik erin rijd." De 21-jarige kwam als elfde over de streep in de Grand Prix van Japan en liep dus net de punten mis. "We hadden [op de zondag] niet echt de snelheid."

Maximale eruit gehaald

"Wanneer alle [snellere] teams finishen en er zijn geen uitvallers... Eerlijk gezegd de enige jongens waartegen we echt raceten, waren mogelijk de Alpines en ze waren te snel," vervolgde Lawson. "Dus dat betekende helaas dat we buiten de punten terechtkwamen. Voor mijn gevoel hebben we eigenlijk het maximale eruit gehaald. Het gevecht met Yuki was agressief, maar wel eerlijk volgens mij. Helaas was het dus niet genoeg en ik denk dat geen van beiden van ons de snelheid had om de top tien te bereiken. Ik probeer nog steeds punten te scoren voor het team en mezelf te bewijzen elke keer dat ik in de auto stap en volgens mij heb ik dat gedaan."