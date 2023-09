De Vries kondigt rentree in Formule E aan, 'Hamilton wilde Bottas bij Mercedes behouden' | GPFans Recap

Vincent Bruins

Woensdag 27 september 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nyck de Vries heeft vandaag aangekondigd dat hij terugkeert in het wereldkampioenschap waar hij in 2021 al een titel pakte. Hij heeft getekend bij Mahindra Racing in de Formule E. Race Café-regisseur Rolf Meter van Ziggo Sport heeft ondertussen zijn kritiek geuit op de regie van de Formule 1. Adrian Newey, hoofdontwerper van Red Bull Racing, vertelde in een podcast over de keren dat hij Ferrari heeft afgewezen. Liam Lawson had maar al te graag een zitje bij Newey's team willen bemachtigen en onthult dat hij er daarom geen voldoening uithaalt om Yuki Tsunoda te verslaan bij AlphaTauri. Verder neemt Peter Windsor de relatie tussen Lewis Hamilton en George Russell onder de loep en zijn er geruchten naar buitengekomen over de rentree van een Grand Prix in Azië.

Ziggo-regisseur kritisch op F1-regie: "Er zitten zoveel mooie verhalen in, die ik eigenlijk nooit terugzie"

Hoewel de Formule 1 in de afgelopen jaren heeft geëxperimenteerd met verschillende nieuwe camerahoeken en standen, maakt de sport volgens Race Café-regisseur Rolf Meter nog te weinig gebruik van alle verhalen van de sport. In zijn ogen kan de regie van de Formule 1 veel meer beleving brengen dan het nu doet. "Ik vind dat ze te weinig doen aan de beleving van die sport. Er zitten zoveel mooie verhalen in, die ik eigenlijk nooit terugzie." MotoGP is volgens Meter een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Daar brengt de regie namelijk wel alles op tijd in beeld. Als voorbeeld wijst hij naar de zege van Max Verstappen in Japan. Daar wist de Nederlander met zijn overwinning de constructeurstitel te pakken, maar eigenlijk hebben de kijkers vooral de 'standaardbeelden' van een overwinning gezien. Meer lezen? Klik hier!

Newey zei twee keer nee tegen Ferrari: "Tot op zekere hoogte spijt van"

Adrian Newey, ontwerper van Red Bull Racing, baalt ergens wel van het feit dat hij twee keer, en eigenlijk zelfs drie keer, nee heeft gezegd tegen Ferrari. Dat deed de Brit in zijn IndyCar-tijd en een keer toen hij al bij Red Bull Racing zat. "[Ferrari benaderde] me in mijn IndyCar-dagen, wat waarschijnlijk niet telt, daarna in '93 en in 2014. Die van '93 was erg verleidelijk," vertelde Newey in de podcast Beyond The Grid. "Ik ging erheen, Jean Todt [teambaas] was net begonnen. Ik herinner me dat hij het erover had of hij Michael [Schumacher] zou aannemen of niet. Denk je dat dat een goed idee was? Ik heb de vraag nooit gesteld en ik geloof het niet. Als je het gaat doen, Ferrari is een Italiaans team. Het idee om een onderzoeks- en ontwerpcentrum te hebben op een compleet andere plek dan het raceteam - ik weet dat we een zusterteam hebben [AlphaTauri, verdeeld over Faenza, Italië en Bicester, VK] dat dat doet - maar ik geloof niet in het concept." Meer lezen? Klik hier!

Lawson haalt geen 'voldoening' uit verslaan Tsunoda: 'Heb toch geen zitje'

Liam Lawson heeft sinds zijn debuut in de Formule 1 Yuki Tsunoda in elke Grand Prix verslagen. Voldoening haalt hij er echter niet uit. De teleurstelling over het mislopen van een vast zitje bij Scuderia AlphaTauri lijkt groot. "Voldoening is het niet," antwoordde de Nieuw-Zeelander op de vraag van de aanwezige media in Suzuka of hij er voldoening uithaalde. "Ik wilde dat zitje hebben, en die heb ik nu toch niet. Dus ik doe simpelweg mijn best elke keer dat ik in de auto stap en ik blijf dat gewoon doen voor zolang ik erin rijd." De 21-jarige kwam als elfde over de streep in de Grand Prix van Japan en liep dus net de punten mis. "We hadden [op de zondag] niet echt de snelheid." Meer lezen? Klik hier!

'Formule 1 in gesprek met circuit Buddh voor terugkeer Grand Prix van India'

De Grand Prix van India zal naar verluidt mogelijk vanaf 2025 weer op de Formule 1-kalender kunnen staan. De wedstrijd zou dan weer moeten plaatsvinden op het Buddh International Circuit, waar van 2011 tot en met 2013 ook al werd geracet. India zou voor één jaar van de kalender verdwijnen in 2014 voor een terugkeer in 2015, maar werd ook dat seizoen geannuleerd. De FIA en de staatsregering van Uttar Pradesh konden het maar niet eens worden over bepaalde belastingen. India staat sindsdien niet meer op de kalender, maar volgens Business Today bestaat de kans dat de Formule 1 vanaf 2025 weer welkom is op Buddh International Circuit, mede dankzij de MotoGP. Het succes van de race voor tweewielers zou namelijk de weg hebben vrijgemaakt voor hernieuwde gesprekken tussen de Formule 1 en de lokale organisaties. Meer lezen? Klik hier!

Windsor ziet brandje bij Mercedes: "Lewis wilde Valtteri behouden"

Het afgelopen weekend leken de spanningen bij het team van Mercedes wat te stijgen. Lewis Hamilton en George Russell hadden een intens gevecht op het circuit van Suzuka, al liep het allemaal net goed af. Het viel ook voormalig teammanager Peter Windsor op. Op zijn YouTube-kanaal nam hij de situatie onder de loep. "Je kunt wel zeggen dat er zeker wat bitterheid bestaat tussen die twee. Dat is niet goed. Stel je eens voor dat Mercedes een kampioenschapswaardige auto had gehad en dat ze om overwinningen zouden rijden. Stel je voor hoe het dan zou zijn tussen Lewis en George. Het goede ding is dat het om de wat mindere plekken gaat. Maar als ze volgend jaar ineens wel om de serieuze plekken meedoen, hoe ga je het dan managen tussen Hamilton en Russell?", vraagt Windsor zich af. Meer lezen? Klik hier!

De Vries tekent meerjarige deal bij Formule E-team van Mahindra Racing

Na het mislukte avontuur in de Formule 1, maakte het Formule E-team van Mahindra Racing bekend dat Nyck de Vries een meerjarige deal heeft getekend bij de renstal. Daarmee keert de voormalig AlphaTauri-coureur terug naar de klasse die hij in 2021 op zijn naam wist te zetten. "Terugkomen in de Formule E zal voelen als thuiskomen. Ik maak al drie seizoenen deel uit van de Formule E-familie en ik ken iedereen heel goed. Ik kijk ernaar uit om terug te zijn in een vertrouwde omgeving, en om ergens terug te zijn waar ik uiteindelijk altijd van mijn racen heb genoten", zo laat De Vries op de website van Mahindra Racing weten. De voormalig Formule E-kampioen ziet dan ook genoeg perspectief: "Het is echt spannend om je aan te sluiten bij zo’n grote autofabrikant als Mahindra en hen te vertegenwoordigen in de Formule E. Ik ben vooral enthousiast over de toekomstplannen voor het team." Meer lezen? Klik hier!