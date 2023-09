Remy Ramjiawan

Woensdag 27 september 2023 08:04

Hoewel de Formule 1 in de afgelopen jaren heeft geëxperimenteerd met verschillende nieuwe camerahoeken en standen, maakt de sport volgens Race Café-regisseur Rolf Meter nog te weinig gebruik van alle verhalen van de sport. In zijn ogen kan de regie van de Formule 1 veel meer beleving brengen, dan het nu doet.

De Formule 1 staat volop in ontwikkeling en dat geldt ook voor hoe de sport op televisie wordt gebracht. Zo wordt de kijker tegenwoordig op de hoogte gehouden van allerlei statistieken in beeld, toch mist de regie soms cruciale gevechten. Hoewel het natuurlijk altijd mensenwerk blijft, vindt Meter in de podcast F1 Aan Tafel vooral dat de regie van de Formule 1 nog veel meer kan halen uit het brengen van de beleving.

Verhalen die niet worden belicht

"Ik vind dat ze te weinig doen aan de beleving van die sport. Er zitten zoveel mooie verhalen in, die ik eigenlijk nooit terugzie." MotoGP is volgens Meter een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Daar brengt de regie namelijk wel alles op tijd in beeld. Als voorbeeld wijst hij naar de zege van Max Verstappen in Japan. Daar wist de Nederlander met zijn overwinning de constructeurstitel te pakken, maar eigenlijk hebben de kijkers vooral de 'standaardbeelden' van een overwinning gezien.

Mooie momenten uitlichten

"Ik had het bijvoorbeeld veel mooier gevonden als ze eerder hadden geschakeld naar de pitbox. Waar het team van Red Bull staat en Christian Horner en noem het maar op. Het is de bekroning van het seizoen en wat zie ik? Max gaat over de finish en het bekende shot dat hij juicht, wat je altijd ziet en dat is het dan weer. Er zitten zoveel mooie momenten in de sport die uitgelicht kunnen worden en dat gebeurt niet. Op het moment dat Max in zijn laatste ronde zit, maak dan een splitscreen met de pitcrew", aldus Meter die hoopt dat de regie van de koningsklasse ook de onbelichte verhalen gaat brengen.