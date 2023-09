Vincent Bruins

Woensdag 27 september 2023 21:01

De Grand Prix van India zal naar verluidt mogelijk vanaf 2025 weer op de Formule 1-kalender kunnen staan. De race zou dan weer moeten plaatsvinden op het Buddh International Circuit.

Recentelijk komen steeds meer wereldkampioenschappen binnen de motorsport naar India, het land dat binnenkort China zal inhalen qua hoeveelheid inwoners. In februari eerder dit jaar streek de Formule E neer in India voor de allereerste Hyderabad E-Prix. Afgelopen zondag verreed de MotoGP haar eerste wedstrijd op het circuit van Buddh. Mohammed Ben Sulayem vindt India dan ook een belangrijke markt voor de motorsport: "Er is meer dat kan gebeuren in India, inclusief een terugkeer van de Formule 1. India is belangrijk, omdat ze net als China de autofabrikanten hebben," vertelde de FIA-president tijdens de Hyderabad E-Prix. "We hebben het hier over 2,8 miljard mensen in deze twee landen alleen en we hebben minder dan 8000 competitieve deelnemers."

Belastingen

De Grand Prix van India kwam in 2011 al op de kalender van de Formule 1. Buddh International Circuit werd ontworpen door Hermann Tilke en ligt in Greater Noida nabij de hoofdstad New Delhi. Er werd slechts drie keer geracet in India en alle drie Grands Prix werden gewonnen door Sebastian Vettel. Hij stelde in 2013 zelfs zijn vierde en laatste wereldtitel veilig op Buddh International Circuit. India zou voor één jaar van de kalender verdwijnen in 2014 voor een terugkeer in 2015, maar de wedstrijd werd ook dat seizoen geannuleerd. De FIA en de staatsregering van Uttar Pradesh konden het maar niet eens worden over bepaalde belastingen. India staat sindsdien niet meer op de kalender, maar volgens Business Today bestaat de kans dat de Formule 1 vanaf 2025 weer welkom is op Buddh International Circuit, mede dankzij de MotoGP. Het succes van de race voor tweewielers zou namelijk de weg hebben vrijgemaakt voor hernieuwde gesprekken tussen de Formule 1 en de lokale organisaties.