Na het mislukte avontuur in de Formule 1, maakt het Formule E-team van Mahindra Racing bekend dat Nyck de Vries een meerjarige deal heeft getekend bij de renstal. Daarmee keert de voormalig AlphaTauri-coureur terug naar de klasse die hij in 2021 op zijn naam wist te zetten.

De Vries begon het 2023-seizoen bij het zusterteam van Red Bull Racing in de Formule 1. Toch kwam de 28-jarige coureur niet zo goed uit de verf en na tien races vond Red Bull-adviseur Helmut Marko het genoeg. De Oostenrijker liet weten dat Daniel Ricciardo het zitje van de Nederlander overnam, maar Danny Ric kwam niet verder dan twee races. In Zandvoort brak de Australiër een aantal middenhandsbeentjes en Liam Lawson is voorlopig degene die naast Yuki Tsunoda het zitje mag invullen.

Vertrouwde omgeving voor De Vries

"Terugkomen in de Formule E zal voelen als thuiskomen. Ik maak al drie seizoenen deel uit van de Formule E-familie en ik ken iedereen heel goed. Ik kijk ernaar uit om terug te zijn in een vertrouwde omgeving, en om ergens terug te zijn waar ik uiteindelijk altijd van mijn racen heb genoten", zo laat De Vries op de website van Mahndra Racing weten. De voormalig Formule E-kampioen ziet dan ook genoeg perspectief: "Het is echt spannend om je aan te sluiten bij zo’n grote autofabrikant als Mahindra en hen te vertegenwoordigen in de Formule E. Ik ben vooral enthousiast over de toekomstplannen voor het team. De basis is al sterk en het team beschikt over alle eigenschappen om te slagen."

De Vries zal volgend seizoen als teamgenoot van Edoardo Mortara fungeren. "Ik ben enorm trots om lid te worden en vertegenwoordiger te zijn van deze prestigieuze groep. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan en ik ben er zeker van dat we, als we de nodige hoeveelheid werk doen, in de toekomst succesvol zullen kunnen zijn in dit zeer competitieve kampioenschap", zo legt Mortara uit.

Mortara en De Vries gaan kar trekken bij Mahindra Racing

CEO Frédéric Bertrand toont zich gelukkig met de aanstelling van de twee coureurs. "Ik ben verheugd Edo en Nyck te mogen verwelkomen in de Mahindra Racing-familie. Als team beginnen we allemaal aan een reis om Mahindra Racing de komende jaren weer vooraan op de grid te brengen. Met hun snelheid en ervaring zullen Nyck en Edo een sleutelrol spelen in het aansturen van het team naar dat doel, en ik weet dat iedereen zich erg gemotiveerd voelt om met hen samen te werken", aldus Bertrand.