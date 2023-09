Lars Leeftink

Woensdag 27 september 2023 16:09

Adrian Newey, ontwerper van Red Bull Racing, baalt ergens wel van het feit dat hij twee keer, en eigenlijk zelfs drie keer, nee heeft gezegd tegen Ferrari. Dat deed de Brit in zijn IndyCar-tijd en een keer toen hij al bij Red Bull Racing zat. Toch bleef hij bij Red Bull, met het huidige succes als resultaat.

In de podcast Beyond The Grid gaat Newey in op het feit dat hij twee kansen heeft gehad om naar Ferrari te gaan. "[Ferrari benaderde] me in mijn IndyCar-dagen, wat waarschijnlijk niet telt, daarna in '93 en in 2014. Die van '93 was erg verleidelijk. Ik ging erheen, Jean Todt [teambaas] was net begonnen. Ik herinner me dat hij het erover had of hij Michael [Schumacher] zou aannemen of niet. Denk je dat dat een goed idee was? Ik heb de vraag nooit gesteld en ik geloof het niet. Als je het gaat doen, Ferrari is een Italiaans team. Het idee om een onderzoeks- en ontwerpcentrum te hebben op een compleet andere plek dan het raceteam - ik weet dat we een zusterteam hebben [AlphaTauri, verdeeld over Faenza, Italië en Bicester, VK] dat dat doet - maar ik geloof niet in het concept."

Gesprekken 2014

Vervolgens kreeg Newey in 2014, voor het begin van het hybride-tijdperk, nog een kans om naar Ferrari te gaan. "Mijn gesprekken met Ferrari in 2014 waren puur uit frustratie. Ik wilde echt niet weg, maar we zaten in een positie waarin Renault geen competitieve turbo hybrid motor had geproduceerd. Dat gebeurt in het eerste jaar, oké, nieuwe regels. We maken allemaal fouten.Maar we gingen naar Carlos Ghosn [de in ongenade gevallen voormalige CEO van Renault], Christian [Horner], Helmut [Marko] en ikzelf om te proberen druk op hem uit te oefenen om het budget te verhogen. Ghosn's antwoord was 'Nou, ik heb geen interesse in Formule 1. Ik doe het alleen omdat mijn marketingmensen zeggen dat ik het moet doen. Dat was zo deprimerend."

Spijt?

Heeft Newey spijt van het feit dat hij een kans heeft laten liggen om samen te werken met coureurs als Fernando Alonso en Michael Schumacher? "Emotioneel, denk ik, tot op zekere hoogte. Ja. Maar net zoals het bijvoorbeeld fantastisch zou zijn geweest om met Fernando en Lewis samen te werken. Maar het is er nooit van gekomen. Het zijn soms gewoon omstandigheden, zo is het nu eenmaal."