Lars Leeftink

Woensdag 27 september 2023 15:04 - Laatste update: 15:10

Adrian Newey, de ontwerper van de succesvolle RB18 en RB19 van Red Bull Racing, denkt niet dat het mogeijk is om Max Verstappen op snelheid te verslaan. Hij heeft veel coureurs al zien sneuvelen in een poging dit voor elkaar te krijgen. Toch is het volgens Newey wel op een andere manier mogelijk.

In de podcast Beyond the Grid wordt hem gevraagd wie van Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen, Sebastian Vettel en Max Verstappen het beste duo in de Formule 1 zouden vormen. "Als ik inga op die vraag, dan ga ik namen voortrekken en ik denk niet dat dat eerlijk is. Elke wereldkampioen is per definitie een geweldige coureur en al die namen zijn verschillend in karakter. Sommigen hebben een ongeremd geloof in zichzelf en ik denk dat dat een key-eigenschap voor hen is. De vraag over teamgenoten heb ik nog niet vaak gekregen, vaak is het de vraag 'wie is/was er beter?'. De teamgenoten-vraag is een interessant, want je zal altijd het klassieke verhaal houden van een jonge ambitieuze coureur die denkt dat hij de beste is. Maar die gedachte kan ook het zelfvertrouwen van een coureur juist aan gruzelementen helpen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Albers verrast dat Pérez bij Red Bull zoveel steun krijgt: 'Kijk naar de situatie van De Vries'

Newey over Albon

Newey neemt Albon als voorbeeld. "Alex [Albon] kon zich er maar moeilijk bij neerleggen hoe snel Max Verstappen werkelijk was, zonder dat er vanuit Verstappen sprake was van (kwade) opzet. Hetzelfde gold voor Pierre Gasly en voor andere voorbeelden (Perez wellicht ook?). Dus op het moment dat je twee teamgenoten hebt, waarbij de één exceptioneel goed is en ander nog steeds briljant, maar niet op het niveau van de ander, dan moet die tweede coureur iemand zijn die kan accepteren dat hij Max niet kan verslaan."

Verstappen op snelheid verslaan

Volgens Newey is het namelijk bijna niet mogelijk om Verstappen te verslaan. "Niet op snelheid in ieder geval." Toch denkt Newey dat het op een andere manier wel mogelijk is. "Misschien wel op een andere manier. Zo ging het bijvoorbeeld ook tussen Niki Lauda en Alain Prost. Alain was bijna altijd de snellere coureur, maar Niki won het kampioenschap. En waarschijnlijk is de strijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in 2016 daar ook een voorbeeld van."