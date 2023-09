Lars Leeftink

Woensdag 27 september 2023 13:52 - Laatste update: 13:55

Het seizoen van Sergio Pérez verloopt, ondanks zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap, alles behalve soepel en zoals de Mexicaan zelf gehoopt had. Het doel was Max Verstappen uitdagen voor de titel, maar hier is op de eerste vier races na eigenlijk nooit wat van gekomen. Christijan Albers snapt vooral niet waarom Red Bull het al een tijdje vol weet te houden om Pérez te blijven steunen.

Pérez maakte in Japan weinig indruk. Op zaterdag verliep de kwalificatie al niet volgens plan, waarna de race op zondag niet veel beter bleek. Sterker nog, de Mexicaan zou uiteindelijk uitvallen vanwege schade aan zijn auto. In ronde dertien besloot hij naar binnen te gaan, maar omdat hij nog een straf van vijf seconden had staat besloot hij weer naar buiten te gaan in ronde veertig. Hij reed een rondje, maakte een pitstop om de straf uit te voeren en een gridstraf voor het raceweekend in Qatar te voorkomen en zou vervolgens weer naar binnen gaan om definitief op te geven.

Albers over Pérez

In de F1-podcast van De Telegraaf blikt Albers terug op het weekend van Pérez in Japan. "Het was een drama. Hij verbetert zich niet door een weekend heen. Ondanks dat hij Max Verstappen naast zich heeft rijden, en eigenlijk alles kan afkijken in de data. Toch krijgt hij het niet voor mekaar om die afstand kleiner te maken. Die afstand vergroot zich alleen maar. En dan zeg ik op een geven moment: ‘Oké, dit kan je niet langer meer goedpraten’. Het verhaal houdt een keer ergens op.”

De Vries

Ook de naam van Nyck de Vries, die na een paar races al werd ontslagen als coureur van AlphaTauri en volgend jaar weer actief zal zijn in de Formule 1, valt. Volgens Albers is het opvallend te noemen dat Red Bull lang achter Pérez blijft staan, ondanks zijn prestaties. "Als je ziet hoe destructief [Christian] Horner en [Helmut] Marko geweest zijn naar [Nyck] De Vries, dan verbaast het me hoelang ze de hand boven het hoofd van Pérez blijven houden”