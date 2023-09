Redactie

Woensdag 27 september 2023 17:07

Het team van Red Bull Racing heeft tien mogelijke kleurenschema's overgehouden voor de tijdelijke livery die tijdens de Grand Prix van Las Vegas wordt gebruikt. Het team schakelt de hulp van de fans in, want die mogen bepalen waar het Oostenrijkse mee zal gaan rijden.

Het is niet de eerste keer dat het Oostenrijkse team een wedstrijd voor een tijdelijke livery uitschrijft. Zo hebben we dit seizoen ook al in Miami een iets ander kleurenschema op de RB19 gezien. Het feestje in Las Vegas wordt echter al van tevoren gebombardeerd tot één van de mooiste evenementen van het jaar en daarom proberen meerdere teams uit te pakken voor de race in Amerikaanse gokstad.

Ontwerpen

Red Bull Racing lanceerde aan het begin van het seizoen de competitie 'Make Your Mark'. Daarmee hadden fans de mogelijkheid om zelf ontwerpen aan te leveren voor de drie Grands Prix in Amerika, dit seizoen. Voor de race in Las Vegas zijn er tien ontwerpen overgebleven en op Instagram zijn deze te zien. Red Bull wil graag de fans laten deelnemen en biedt daarom de mogelijkheid om mee te stemmen.