Lars Leeftink

Dinsdag 26 september 2023 19:47 - Laatste update: 19:49

Fernando Alonso is momenteel in de Formule 1 aan het strijden om P3 in het kampioenschap samen met Lewis Hamilton, maar is zich ook buiten de baan niet aan het vervelen. De Spanjaard gaat in november zijn volgende auto verkopen: de McLaren Elva.

De auto, die nog maar vijf kilometer gereden heeft en dus als nieuw gezien mag worden, wordt op 25 november geveild tijdens de 'On The Grid: The Abu Dhabi Auction'. Deze veiling wordt georganiseerd door Bonhams en is voor Alonso een manier om wat bij te dragen. Onder het bericht op het instagram-account van Bonhams valt te lezen dat Alonso de auto en de sleutel persoonlijk zal overdragen aan de persoon die het hoogste en winnende bod doet. Bonhams is een internationaal beroemd veilingshuis waar de auto dus geveild gaat worden, en het is niet zomaar een auto.

Artikel gaat verder onder video

Unieke auto

Er zijn in totaal maar 149 van dit type McLaren Elva gemaakt, waarvan dit de 114de is. De auto werd speciaal gemaakt en gepersonaliseerd voor Alonso. Het is overigens niet voor het eerst dat Alonso zo'n soort auto verkoopt, want eerder verkocht hij ook al zijn Ferrari Enzo (voor 5,4 miljoen euro verkocht). De Spanjaard lijkt dus de bezem door zijn garage te halen, iets waar fans van kunnen profiteren. De McLaren Elva heeft een waarde van ongeveer 1,5 miljoen euro, maar gezien het feit dat hij nieuw is en tevens gepersonaliseerd is, zal deze Elva waarschijnlijk nog meer gaan kosten.